Majka Terezija stigla u Calcuttu pomagati najsiromašnijima

Majka Terezija stigla u Calcuttu pomagati najsiromašnijima

Majka Terezija dobila je Nobelovu nagradu za mir 1979. godine za svoj humanitarni rad i brigu za najsiromašnije i najpotrebitije. Preminula je 1997. a Papa Ivan Pavao II. proglasio ju je blaženom

Majka Terezija bila je časna sestra rođena u albanskoj katoličkoj obitelji. S 18 godina odlučila je posvetiti život Bogu i ušla u red irskih sestara, specijaliziran za misije u Bengalu u Indiji. Na današnji je dan 1929. stigla u Calcuttu kako bi pomagala najbolesnijim i najsiromašnijim ljudima u toj zemlji. Nakon što je podučavala niz godina u jednoj školi u Calcutti, osnovala je družbu Sestara misionarki ljubavi koje djeluju među siromašnima, bolesnima i umirućima. Tako je 1979. godine dobila Nobelovu nagradu za mir, a umrla je 1997. u Calcutti. Papa Ivan Pavao II. proglasio ju je blaženom.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

