Majka Terezija stigla u Calcuttu pomagati najsiromašnijima

Majka Terezija bila je časna sestra rođena u albanskoj katoličkoj obitelji. S 18 godina odlučila je posvetiti život Bogu i ušla u red irskih sestara, specijaliziran za misije u Bengalu u Indiji. Na današnji je dan 1929. stigla u Calcuttu kako bi pomagala najbolesnijim i najsiromašnijim ljudima u toj zemlji. Nakon što je podučavala niz godina u jednoj školi u Calcutti, osnovala je družbu Sestara misionarki ljubavi koje djeluju među siromašnima, bolesnima i umirućima. Tako je 1979. godine dobila Nobelovu nagradu za mir, a umrla je 1997. u Calcutti. Papa Ivan Pavao II. proglasio ju je blaženom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+