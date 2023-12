Make-up stilovi za Novu: Od jarko crvenog ruža do čarobnih nijansi sjenila sa sedefom

Nijansu ruževa i općenito biramo prema pod-tonu kože, ali i boji očiju i kose. Pasteli su super za dan, ali za navečer možemo dodati u make-up nešto jače varijante.

U svijetu sjenila vladaju neodoljiva zlatna inspirirana sedefom, kao i razne kombinacije smeđe pa sve do crne. Sjenila u paletama praktična su radi kombinacije nijansi, držimo se pravila da tamnije idu do kapka, a prema obrvi sve su nježnije.

Crveni ruž, miljenik svijeta kozmetike, pun je pogodak za svaki svečani look. Razne su tu teksture - matirani ruž je dugotrajniji, sjajni daje usnama dojam volumena, no moramo ga ponekad i obnoviti tijekom večeri. Dobra je i igra formulacija, primjerice sjajni ruž i mat sjenila ili obrnuto.

U kombinaciji sa sličnim lakom za nokte, djeluje efektnije, a stil je dotjeran.

Večernji make-up stilovi podnose i nešto tamnije ruževe, predivno izgledaju oni čokoladni ili boje karamele. Uz to birajte lagana sjenila te naglasite obrve, za vizualni sklad.

I ruževi 'nude' tonova visoko su na popisu kozmetičkih delicija, no za navečer super pašu na razne 'smokey-eyes' varijante, odnosno sjenila u skali od blago sive do one najtamnije.

Za party cure tu su osamdesete, vrijeme sedefastih nijansi ljubičaste, plave, zelene i roze boje. Sve skupa djeluje upečatljivo, naglasak je na oči, pa su usne neutralne.

Popularna su i sjenila metalik sjaja, birajte osnovni ton prema boji očiju, a ostalo kombinirajte za dojam dubine pogleda.