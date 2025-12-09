Bolovanja u Hrvatskoj u porastu su: 'Dok sve pretrage u bolnici napraviš i dok to dočekaš...'

Stopa bolovanja u prvih devet mjeseci je u porasti. Od siječnja pa do rujna u prosjeku je gotovo 75.000 bolesnih svaki dan. Primjerice, prošle godine je prosjek bio 70.595.

- Ako sam bila na bolovanju, to je bilo vjerojatno zato što mi je trebao dan jer sam obavljala nešto u bolnici, a kad dođete u bolnicu, onda čekate bez obzira na to jeste li naručeni u osam ili u 10 - ispričala je Jasna za Dnevnik Nove TV.

Nisu samo kratka bolovanja u porastu, već i dugotrajna.

- Odu u bolnicu pa dok naprave sve pretrage, to traje po tri mjeseca, dok sve napraviš, dok sve dočekaš. Neke stvari čekaš godinu dana, pa odeš i platiš - otkrio je Boris.

Nataša Ban Toskić iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine tvrdi da je ovo razlog porasta dugotrajnih bolovanja.

- Vještačenja za invalidsku mirovinu koja bi trebala trajati 60 dana danas traju gotovo kod svih slučajeva od 10 do 12 mjeseci

O rasti s topa bolovanja osvrnuli su se iz HZZO-a.

- Porast stope privremene nesposobnosti za rad najvećim dijelom je posljedica pozitivnog trenda povećanja broja aktivnih osiguranika, čiji se broj povećao za 51.101, odnosno 2,9 posto u odnosu za isto razdoblje prošle godine.

Ukupan trošak naknada za bolovanja iznosio je više od 191.3 milijuna eura.