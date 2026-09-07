Mala od Caske živjela je prije 1000 godina, a njezin je nakit sada stigao na izložbu u Zagreb

U Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu 3. rujna otvorena je izložba „Mala od Caske, Starohrvatski nakit i relikvijari s područja Novalje“, koja je prethodno predstavljena u Novalji i Zadru.

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Izložba je nastala u suradnji Arheološkog muzeja Zadar, Grada Novalje i Arheološkog muzeja u Zagrebu, a posjetitelji je mogu razgledati do 7. studenoga. Ulaz je besplatan.

– Priča „Male od Caske“ za nas nije samo priča o jednom arheološkom nalazu. To je priča o ljudima koji su u Caski živjeli prije više od tisuću godina, o njihovoj svakodnevici, običajima i ljepoti koju su stvarali – rekla je na otvorenju Silvija Hodak Tauzer, pročelnica Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave Grada Novalje.

U grobu pronađeni vrijedni predmeti

U vitrini su izloženi originalni predmeti pronađeni u grobu broj 7 – pozlaćena ogrlica „Male od Caske“, naušnice i prsten.

Upravo je taj arheološki nalaz poslužio kao polazište za strip „Mala od Caske“, čiji je autor Ivan Čondić iz Arheološkog muzeja Zadar.

Foto: Arheološki muzej Zagreb

Strip je nastajao oko četiri godine, a kroz njega autor prikazuje arheološka istraživanja i pronalazak groba, ali i pokušava zamisliti pojedine fragmente svakodnevice djevojčice koja je živjela na tom prostoru.

Na izložbi su predstavljene 32 originalne table stripa, naslovnice izrađene u olovci i akvarelu te brojne skice.

Foto: Arheološki muzej Zagreb

Predstavljeni i starohrvatski nakit i relikvijari

Drugi dio izložbe posvećen je starohrvatskom nakitu i relikvijarima pronađenima na području Novalje.

Uz originalne arheološke nalaze, predstavljene su i replike nakita „Male od Caske“, replike naušnica pronađenih na brdu Košljun te dva bogata relikvijara s područja Novalje.

Replike je prema izvornim arheološkim nalazima izradila tvrtka ZAKS, poznati proizvođač hrvatskog tradicionalnog nakita, dok fotografije nakita i relikvijara potpisuje novaljski fotograf Eugen Rebernišak.

Na otvorenju je Ines Stipčić nosila upravo repliku ogrlice „Male od Caske“.

Nakit postao dio identiteta Novalje

Grad Novalja želio je da vrijedni nalazi ne ostanu samo u muzejskim vitrinama pa su u suradnji s Arheološkim muzejom Zadar izrađene replike nakita kao suvremeni suveniri koji povezuju arheološku baštinu i identitet grada.

Replike se danas mogu kupiti u Gradskom muzeju Novalja, a dobile su i oznaku Hrvatski otočni proizvod za 2025. godinu.

– Ono što je nekoć bilo zakopano pod zemljom postalo je dio našeg života, ne samo kao vrijedan predmet, nego kao simbol identiteta i povezanosti s prostorom kojem pripadamo – naglasila je Hodak Tauzer.

Na otvorenju je istaknuta i uloga Grada Novalje te gradonačelnika Ivana Dabe u očuvanju i promociji kulturne baštine.

Suradnja arheologa i lokalne zajednice omogućila je da nalazi iz Caske prerastu okvir arheološkog istraživanja i postanu dio suvremenog identiteta Novalje.

Otvorenju je nazočila i Marina Šćiran, direktorica Turističke zajednice Grada Novalje, koja kulturnu baštinu uključuje u promociju destinacijskog brenda grada, povezujući lokalne priče i tradiciju sa suvremenim sadržajima.

Na otvorenju su bile i Antonija Samaržija, ravnateljica Centra za kulturu Grada Novalje, te Margareta Škunca Čepulo, voditeljica Odsjeka za gradske naknade i društvene djelatnosti.

Foto: Arheološki muzej Zagreb

Važnu ulogu u nastanku projekta imala je Tea Vidas, inicijatorica projekta i koordinatorica Grada Novalje, dok je projekt za Arheološki muzej Zadar koordinirao Ivan Čondić.

Organizatori izložbe su Arheološki muzej Zadar, Grad Novalja i Arheološki muzej u Zagrebu. Izložbena kustosica je Jana Kopáčková, autor stripa Ivan Čondić, autor panoa „Starohrvatski nakit i relikvijari s područja Novalje“ Grad Novalja, a grafičko oblikovanje potpisuje Srećko Škrinjarić.

Izložba je ostvarena uz financijsku podršku Grada Zagreba, a u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu može se razgledati do 7. studenoga. Ulaz je besplatan.