Isprobajte nešto novo

Valentinovo je izvrsna prilika za nešto novo, bilo da je to vožnja motociklom, planinarenje u dvoje ili zajednički skok padobranom. Takva avantura jača kvalitetu veze zato što pobuđuju slične emocije kao kad ste se upoznali, odnosno leptiriće u trbuhu, potvrdila je američka studija. Te aktivnosti ne trebaju nužno biti vezane samo za Dan zaljubljenih, a parovi u njima mogu uživati svaki tjedan ili jednom na mjesec, ovisno kako se dogovore. To će održati strast u vezi.

Pokažite koliko se cijenite

Ako partner zna da ga bolja polovica cijeni, poštivat će i on nju kao i sve što radi za njihovu vezu. Upravo je to međusobno poštovanje odlika predanih i stabilnih parova. Stoga na Valentinovo, ali i bilo koji drugi dan, pokažite partneru koliko ste zahvalni na vezi i njemu samome. Bilo da to pokažete svojim poklonom ili lijepom gestom, partner će znati da ga još uvijek cijenite.

Razigrane strasti

Dan zaljubljenih prilika je za iskušavanje noviteta u spavaćoj sobi. Tijekom seksa izlučuje se oksitocin, hormon sreće koji jača zaljubljenost i bliskost, potvrdile su studije. Osim toga, on povećava i želju za seksom. Predigra može početi uz večeru uz svijeće, ljubljenjem, masažom s uljima ili seksi donjim rubljem, a sve to povezuje parove na dubljoj razini.

Poklonite nešto neočekivano

Ljudi na neočekivane poklone reagiraju pozitivnije nego na druge i taj je osjećaj sreće dugotrajniji, pokazalo je istraživanje. Upravo zbog toga, Valentinovo je idealna prilika da usrećite bolju polovicu, bilo da je iznenadite vikendom za dvoje, skuhanom večerom ili obavljanjem kućanskih poslova umjesto nje. Najbolje je voditi se onim što partner voli.

Prisjetite se...

Prisjećanje na sretne trenutke stvara pozitivniji stav prema budućnosti. Ono povezuje i životu daje veći smisao, potvrdilo je američko istraživanje. Stoga vas povratak u vrijeme kad ste se zaljubili, prvi put zaplesali ili se poljubili može povezati i vratiti osjećaje koje se osjećali na početku veze. Također, evociranje tih sjećanja samo potvrđuje koliko ste dobar tim.

Ostavite poruke

Napišite niz malih poruka poput 'Sretna što te imam', 'Zahvalna što postojiš', 'Uz tebe je život ljepši', 'Jedva čekam vidjeti te krezubog u starosti', 'Volim tvoj miris' ili bilo što drugo što vama znači. Ostavite ih navečer na mjestima na kojima znate da će ujutro proći - npr. otvorit će svoju ladicu s čarapama, ormarić u kupaonici, u torbi za laptop, u kuhinjskom ormariću da uzme šalicu za kavu. Iznenadite jedno drugo, sigurno će biti sretni.

Donesite omiljene kolače

Imate li omiljenu slastičarnicu, nazovite je par dana ranije i rezervirajte njene ili njegove omiljene kolače. Budući da je sad sve 'to go' provjerite tko radi, a tko ne na vrijeme.