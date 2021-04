1. Pravilo 50/30/20

Ovo je pravilo koje se može koristiti za upravljanje proračunom. Trebali biste podijeliti vaš prihod u 3 kategorije:

Prva kategorija su životni troškovi, 50% treba izdvojiti za mjesečne troškove kao što su najam, prijevoz, režije, namirnice itd.

Druga kategorija je osobna potrošnja. Znači da 30% prihoda možete iskoristiti za zabavu, kupovinu, hobije i sve što vas čini sretnim.

Posljednja kategorija je ušteda. Oko 20% vašeg novca treba ići ravno u banku.

2. Kupujte na veliko i na akciji

Ovaj način kupnje može uštedjeti nešto novca. Ovo se pravilo odnosi na proizvode koje ćete doista koristiti i koji neće propasti.

3. Ne koristite kreditne kartice

Ako u novčaniku imate kreditnu karticu, ona vas potiče da odmah kupite ono što želite, bez obzira na to možete li si to priuštiti. Ali korištenje kreditnih kartica znači trošenje novca kojeg zapravo nemate, a visoke kamatne stope znatno poskupljuju vaše kupnje.

4. Pokušajte kupovati od proizvođača

Prije nego što kupite nešto u trgovini, saznajte možete li nešto kupiti direktno od proizvođača. Često proizvod možete naručiti po nižoj cijeni.

5. Ne trošiti novac isto je što i zarađivati

Što manje novca potrošite, to više imate. To je očit zaključak. Kupujte racionalno. Ako se borite s impulzivnom kupovinom, možete si postaviti pitanja prije svake kupnje: 'Treba li mi ovo stvarno? Što ako to ne kupim?'

6. Živite ispod svojih mogućnosti

Najveći problem mnogih ljudi je što troše više nego što zarade. Jedini način na koji možete povećati svoj proračun je život ispod svojih mogućnosti.

Često ljudi kupuju lijepe kuće samo zato što žele impresionirati druge ljude. Razmišljaju o tome što će reći njihovi prijatelji i članovi obitelji. Razmislite o sebi, usredotočite se na svoj život i ne pokušavajte se pokazivati drugima.

7. Okružite se uspješnim ljudima

Ljudi oko vas i vaše društvo mogu utjecati na vaš život i razmišljanje. Ako se družite s nadarenim ljudima koji dijele slične vizije kao i vi, lakše je generirati kreativne ideje i oživjeti ih.

Budite u blizini ljudi koji vas nadahnjuju i potiču na akciju.

8. Novac nije sve

Očito je da je novac velik faktor u našem životu. Definira gdje živimo, što jedemo i što posjedujemo, ali novac nije sve. Možete kupiti kuću za život, ali ne možete kupiti obitelj za život.

Novac poboljšava kvalitetu života. Ali to je ništa u usporedbi s podrškom vaše obitelji i prijatelja, zdravljem i osjećajem sreće, piše Brightside.