Postoje slučajevi kada iz vlastitog straha da ćemo biti nepristojni ili neugodni donosimo odluke koje nisu u našem interesu. U nastavku saznajte kako na pet načina reći financijsko 'ne' - bez obzira na to hoćete li odbiti posuditi novac ili izbjeći nepotrebnu kupnju.

1. Izgradite otpor

- U početku može djelovati da je u ovoj situaciji rješenje odgovornost, postavljanje granica ili čak štednja. Ali moji su me klijenti uvijek iznova učili da je to što se moraju držati proračuna, granica ili cilja, nešto što nam prečesto nedostaje u našem financijskom životu: elastičnost - kaže Hanna Morrell, financijska edukatorica u Pacific Stoa Financial Wellnessu, u Salemu, Oregon.

Morrell predlaže da se namjerno i često izlažete malim poteškoćama s malim ili niskim rizikom.

- Namjerno se izlažite malim nelagodama kako bi očvrsnuli bez trauma ili neuspjeha - kaže Morrell. Kada izgradite otpornost, možete se nositi s odbijanjem kada financijski nečemu ne možete pridonijeti - bez osjećaja krivnje.

2. Odgodite za kasnije

- Jedan od mojih najdražih načina da kažem 'ne' je odgađanje - kaže Forrest McCall, vlasnik i bloger na Don'tWorkAnotherDay. Najbolje je reći nešto u stilu kako cijenite ponudu, ali sada nije pravo vrijeme za to i obratit ćete im se kad za to dođe vrijeme. To vam omogućuje kupnju vremena i vraća vam kontrolu.

3. 'Trenutno štedim novac'

- Ono što sam smatrao najkorisnijim je da ljudima dam do znanja da trenutno štedim i nemam dovoljno novaca - kaže Peter Shapoval, bloger za upravljanje novcem na TheZoePath. Kad je njegov dobri prijatelj htio posjetiti skupi restoran, Shapoval je znao da ne može ići jer nema dovoljno novca za taj mjesec.

- Rekao sam mu da ne mogu ići jer mi moj budžet to ne dopušta. Ali ako želi, možemo to odložiti za neki kasniji datum - objasnio je.

Time se postižu dvije stvari - uspjeli ste reći financijski 'ne' i još te ponudili alternativu i odgodili za neki idući put. Naravno da želite kad-tad otići u taj skupi restoran - ali otiđite kada si ga možete priuštiti i kad uštedite za to.

4. Vježbajte reći 'ne'

- Teško izgovaramo 'ne' jer ne želimo povrijediti nečije osjećaje - kaže Joshua Gerstler vlasnik FCA The Orchard Practice, tvrtke za financijsko planiranje u Velikoj Britaniji.

- Zvuči glupo, ali samo vježbajte govoriti 'ne'. Što se više naviknete to izgovarati, to će postati prirodnije - dodaje Gerstler. Osim toga, ne morate biti bezobrazni, možete i pristojno reći 'ne'. Gerstleru ponekad pokucaju na vrata ljudi koji skupljaju novac za dobrotvorne svrhe. Neki su pravi, a neki ne. Teško je to uopće i procijeniti.

- Dakle, odlučio sam da neću davati novac izravno ljudima koji prikupljaju novac pred vratima i to im pristojno kažem. Zatim potražim dobrotvornu organizaciju na internetu i doniram onima koje u to vrijeme želim podržati - tvrdi.

5. Budite iskreni

Kad sve drugo zakaže i 'ne' potakne prodavača da se još više potrudi, pokušajte biti iskreni.

- Uvijek mislim da je iskrenost najbolja politika u tim situacijama. Morate imati na umu da su svi oni ipak samo ljudi i imat će suosjećanja prema vama ako kažete da nemate novca - kaže Ethan Taub, izvršni direktor Goalry and Loanry, web stranice koja pomaže korisnicima u postizanju financijskih ciljeva i uspoređivanju novčanih pitanja.

Umjesto da se dovedete u financijske probleme, samo budite iskreni i pokušajte reći istinu - ili nešto poput: 'Jednostavno si to trenutno ne mogu priuštiti', 'To je malo izvan mog budžeta' ili 'Ne mogu'. Tome jednostavno nema kontraargumenta.

Ako su razumni, neće vam više smetati zbog toga. Uz malo elastičnosti u vašim financijama i malo prakse, možete postati bolji u izgovaranju financijskog 'ne' i tako izbjeći potrošnju koja vam nije potrebna, piše Real Simple.