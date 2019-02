Maleni trik uz koji ćete lakše doći do vrhunca s partnerom

Seksi i zavodljiv osmijeh, snažne ruke i ritmički bokovi - možda je to sve što tražite u jednom frajeru. Bez sumnje, on će vas voditi do vrhunca, kaže autor knjige 'Mastering Multiple Position Sex: Mind-Blowing Lovemaking Techniques That Create Unforgettable Orgasms', Eric M. Garrison.

Međutim, postoji i još jedan dodatni poticaj, u trenucima kada niste raspoložene, a koja povećava šansu za dostizanje vrhunca. Riječ je o lubrikantu.

- Ta mala boca u svakom vas aspektu seksualnog života može učiniti zadovoljnijima. Uz samo malo lubrikanta, svaki dodir i pritisak doživljava se nježnije i ugodnije - kaže Eric Garrison, njujorški seksolog. A zbog same činjenice da ste vlažniji tamo dolje, vaš će se partner osjećati sigurnije, što će ga potaknuti da isproba nove poteze i s vama se okuša u novim položajima, te da tako zajedno gradite svoju intimnu priču i seksualnu povijest, kaže.

Foto: Promo

Uz to, ako ste bolje “podmazani”, spriječit ćete gubitak vlažnosti tijekom samog odnosa, i ne samo da ćete time spriječiti bol tijekom prodiranja ili samog seksa već će to pomoći da oboje održite stalan ritam koji većina žena treba za postizanje orgazma. Njemu će biti lakše ulaziti i izlaziti, ali i mijenjati ritam, a takva dodatna stimulacija samo će pomoći u izgradnji seksualne napetosti i dovesti vas do vrhunca. Neka vam partner stavi trunku lubrikanta (veličine zrna graška) na klitoris, a vi njemu nanesite na penis, prije nego što ga počnete milovati.

- Koristite li kondom, stavite malu količinu na vrh prije nego navučete kondom preko spolovila. Mnogi se muškarci žale da im on smanjuje osjećaj, no na ovaj ćete način povećati osjetljivost na koži unutar kondoma - kaže Garrison. Kad jednom uđete u partnericu, ostatak lubrikanta na prstima obrišite oko ulaza u vaginu, no ipak pazite da ne pretjerate jer višak može smanjiti trenje do točke u kojoj nećete “osjećati” jedan drugoga.

Autor preporučuje da probate seks na tabureu (bez kotačića), tako da muškarac nasloni leđa na njega a stražnjicu drži u zraku. Žena će ga opkoračiti i sjesti, te će kao i kod klasične “kaubojke” kontrolirati dubinu i brzinu kretanja, dok partner odozdo može pridonositi ritmu. Zatim, za bolje povezivanje preporučuje intenzivnu i duboku penetraciju koju ćete izvesti u položaju stolice.

- Naslonite se na zid kao da sjedite na njemu, a žena neka vam “sjedne” u krilo, blago nagnuta prema natrag. Slobodne ruke obavijte oko njenih bokova, pazeći da održite ravnotežu i nju pridržavate te dajete ritam - kaže autor. Intiman i usporen seks, uz dublje prodiranje iskusit ćete ako muškarac legne na leđa, uz jednu ispruženu nogu i jednu savijenu u koljenu. Partnerica neka sjedi na njegovoj nozi i pomiče se gore i dolje po penisu, kontrolirajući brzinu. Ovisno o tome koja je prirodna strana krivulje vašeg penisa, partnerica može “mijesiti” u suprotnom smjeru, što bi kod muškarca moglo izazvati pravu senzaciju. Intimnosti pridonosi i kontakt očima - kaže Garrison.

