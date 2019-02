Mmmm... Upute za oralni seks koji će raspametiti svaku ženu

Gotovo svaka žena ima barem jednu fizičku ‘nesavršenost’ koja je sprečava da potpuno zavoli svoje tijelo i postane seksualna boginja.

Seks je osmišljen da bi se vaša partnerica osjećala kao Afrodita, božica ljubavi, ljepote i seksualnog zanosa, tvrdi Sonia Borg, autorica knjige 'Oral Sex She’ll Never Forget: 50 Positions and Techniques That Will Make Her Orgasm Like She Never Has Before'.

Predlaže da joj u spavaćoj sobi priredite iznenađenje.

- Upalite šest svijeća u podnožju velikog ogledala. Pustite glazbu koju voli ili odaberite pjesmu čije riječi opisuju što osjećate prema njoj. Na pod, pored ogledala, stavite tvrde jastuke na koje će vaša Afrodita leći, a zatim je uzmite za ruku i odvedite u sobu. Nemojte joj ništa govoriti, pustite da vaše oči govore koliko vam je lijepa i koliko je želite - kaže autorica.

Vjerojatno ste joj puno puta rekli koliko je lijepa i koliko obožavate njezino tijelo, ali ona još misli da je predebela ili da ima premale grudi, široka leđa ili nešto treće. Zbog toga autorica savjetuje da je odvedete pred ogledalo.

- Gledajte je u oči preko zrcala i recite joj da želite da vas gleda kako obožavate njezinu ljepotu. Primjerice, milujte je po kosi pa joj recite da volite kako joj kovrče padaju po ramenima. Polako joj povucite ovratnik majice prema dolje pa je nježno poljubite u vrat. Gledajte kako okreće glavu kako bi napravila mjesta da je poljubite. Skinite joj majicu polako ili joj lagano otkopčavajte gumb po gumb košulje. Uhvatite je za grudi, skinite grudnjak i 'otrljajte' svoj obraz o njezine grudi. Recite joj da vam se sviđa što su joj bradavice krute i poližite joj grudi. Rukama klizite niz njezino tijelo pa je svucite do gaćica. Posjednite je na prijestolje i skinite joj gaćice zubima. Stavite nos na njezinu stidnicu - savjetuje autorica.

Dodaje i da, koristeći jezik, razdvojite njezine male i velike usne. Jezik pomičite polagano i nemojte ga pritiskati prejako kako biste otvorili njezine usne. Jezikom klizite po njezinu klitorisu. Polako ga vrtite oko glave klitorisa, jedva ga dodirujući jezikom. Kako joj se disanje bude ubrzavalo, više pritišćite jezik kako biste je doveli do sljedeće razine. Jezik gurajte naprijed-nazad između usana i klitorisa. Zatim stavite usne oko klitorisa i sišite. Na kraju joj brzo i ‘čvrsto’ ližite klitoris dok ne dođe do orgazma - napominje.