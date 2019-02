Mali psiholog (11) dijeli savjete u podzemnoj i svi ga obožavaju

Ciro Ortiz (11) ide u šesti razred osnovne škole. Odlučio je zarađivati, no visok je samo 142 centimetra i krhke je građe, pa fizički posao nije dolazio u obzir. Razmišljao je i o postavljanju štanda s limunadom, no tada mu je sinulo. Kako je u prošlosti bio žrtva vršnjačkog nasilja, shvatio je da nije u redu samo uzimati, nego treba podjednako i davati. Stoga je odlučio dijeliti svoje životne savjete sugrađanima s emocionalnim teškoćama ili onima koji pate zbog stresa. U užurbanom New Yorku nije teško pronaći ljude s toliko problema, a najužurbanije mjesto je stanica podzemne željeznice. Stol, dva stolca i natpis: Emocionalni savjet 2 dolara bili su dovoljni za pokretanje biznisa.

- Ciro je jako emotivno dijete i nije mu bilo lagano. Bio je jako nervozan prvog dana na stanici i bio je prilično nesiguran u sebe. Nekoliko nedjelja poslije vraćao se doma govoreći kako je susreo predivne ljude te kako će steći puno prijatelja - ispričala je novinarima The New York Posta mama Jasmine Aequitas (35).

Cirin savjetodavni ured na stanici radi nedjeljom od podneva do 14 sati. Dječak kaže kako može zaraditi i do 50 dolara na dan (što je oko 330 kuna) ako je velika gužva. U tu se avanturu otisnuo prošle godine u studenom. Među prvim klijentima bio mu je par koji se svađao. Suprug je bio nezadovoljan što je žena odlučila postati veganka.

- Rekao sam mu da se ona ne ljuti na njega zato što on jede meso. Ona voli jesti ono što joj se sviđa, a on jede što želi i da se moraju pomiriti s tim - objasnio je Ciro.

Unatoč velikom uspjehu, Ciro kaže kako nema namjeru baviti se psihoterapijom u budućnosti. Priznaje kako jako voli računalne igre te se njima planira baviti i kad odraste. Obožava Minecraft i stripove, ali zarađeni novac ne troši na hobije.



- U školi kupuje hranu i grickalice za djecu koja si to ne mogu priuštiti. Nije sebičan s novcem. A što se njegovih savjeta tiče, prišla nam je nedavno žena s kojom je razgovarao i rekla da joj je kazao točno ono što je osjećala u sebi - ponosan je tata Adam.

Odličan je učenik, a osobito mu dobro idu prirodni predmeti i engleski jezik. Kroz razgovore s ljudima otkrio je kako je najčešći problem s kojim se odrasli susreću strah od promjene.

- Osjećali su se drugačije u prošlosti i kad pogledaju unazad čini im se da je tada bilo puno bolje. Barem tako kažu. No moj savjet je da trebamo prihvatiti promjenu. Ona je neminovna i uvijek će je biti. Život se stalno mijenja - kazao je Ciro.

Misli kako je svoju mudrost stekao zahvaljujući roditeljima koji su ga uvijek poticali da bude ljubazan prema drugima te da slijedi svoje snove - čak ako to znači da će nedjelje provoditi na stanici podzemne kako bi pazili na Ciru dok radi.