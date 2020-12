Heather je zapo\u010dela s planiranjem ovog projekta po\u010detkom studenog. Prvo je na\u0161la smije\u0161ne fotografije vilenjaka na internetu te je odlu\u010dila neke od tih ideja rekreirati sa svojim sinom.\u00a0

- Zadovoljna sam jer sam uspjela napraviti odli\u010dne fotografije. Tako\u0111er sam diplomirala grafi\u010dki dizajn, pa sam Photoshopom mogla uistinu pobolj\u0161ati slike, na primjer, scena u kojoj Frankie visi sa lustera, moj suprug ga je dr\u017eao, a ja sam ga u Photoshopu maknula kako bi izgledalo da sam visi. Nakon \u0161to sam se odlu\u010dila za sve scene koje \u0107emo raditi, svakodnevno smo snimali \u010detiri ili pet puta. Trebalo mi je oko 20 minuta da postavim svaku scenu, a zatim sam provela oko 15 minuta snimaju\u0107i svaku. Napravila sam po jednu za svaki dan prosinca, plus nekoliko sa strane za svaki slu\u010daj. Svaki dan fotografiju poka\u017eem sinu Charlieju i stavljam je na Facebook kako bi nasmijala svoje prijatelje i obitelj. Najdra\u017ea mi je scena u kojoj Frankie sjedi na \u017eirafi, to je urnebesno smije\u0161no. Frankie je stvarno u\u017eivao stvarati ove fotografije sa mnom, sva su njegova lica na slikama istinska, dobro se zabavljao. Op\u0107enito je sretna beba - rekla je Heather.

Ove fotografije postale su pravi hit me\u0111u njihovim prijateljima i obitelji, a mnogi od nje tra\u017ee da napravi knjigu sa fotografijama.

Heather ka\u017ee da svi jedva \u010dekaju sljede\u0107i dan kako bi mogli vidjeti \u0161to je Frankie radio.

- Charlie je u\u017eivao gledati slike svog brata svaki dan uo\u010di Bo\u017ei\u0107a, \u010dinilo mu se stvarno smije\u0161nim. Zaista mi je drago \u0161to sam to odlu\u010dila ove godine jer je svima podiglo raspolo\u017eenje, a voljela bih to ponoviti i sljede\u0107e godine ako Frankie to \u017eeli - rekla je Heather.