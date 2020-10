Mama je naučila bogatog sina 'pameti': Svaka čast na kazni!

Majka je priznala čitateljima Reddita kako je njen sin razmažen te se ponaša kao da 'vrijedi više od drugih', a najviše mu je zamjerila maltretiranje i bullying školskih kolega. Pohvalili su je zbog reakcije

<p>Bogata mama otkrila je da je njezin sin maltretirao djecu koja stoje materijalno 'lošije' od njega, pa ga je odlučila naučiti važnoj životnoj lekciji.</p><p>Svoju je priču podijelila na Redditovom forumu, pitajući komentatore da daju svoje mišljenje 'je li otišla predaleko' u svojim odgojnim mjerama, a povod je bila reakcija njegovog oca koji se s njom ne slaže, prenosi<a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/mom-praised-response-son-appalling-181002710.html"> Yahoo</a>. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Propusti u odgoju</p><p>Ona pak vjeruje da njezin sin nema razloga bahatiti se s bogatstvom kojeg nije zaradio, već je u njemu rođen i postavila je nova ograničenja njegovom luksuznom načinu života.</p><p><em>Prilično dobro financijski stojimo, ja radim u tehnološkom sektoru. Otac mog sina je iznimno bogat, a po sudskom nalogu daje izdašnu alimentaciju za njega, što znači da mu doista mogu priuštiti sve najbolje.</em></p><p><em>No, od školskih savjetnika sam ovaj mjesec čula kako moj sin maltretira druge učenike - i to iz razloga što su siromašniji od njega. Primjerice, ako ih u školu dovezu jeftinijim autom, jer ne nose markiranu odjeću, imaju jeftinije mobitele i slično.</em></p><p><em>Razgovarala sam s njim o tome kako bi shvatio koliko je to pogrešno te da sam zgrožena njegovim ponašanjem, što doista i jesam. Objasnila sam mu da on nema nikakvog razloga ponositi se novcem koji nije sam zaradio. On ne radi, nema štednje, ulaganja, sam po sebi nema nikakvog bogatstvo. Totalno je slučajnim spletom okolnosti rođen u ovakvu financijsku situaciju i ovakve uvjete - i to je sve.</em></p><p>Iako ga je škola natjerala da se ispriča vršnjacima za svoj bullying, majka je sama također osmislila nekoliko vlastitih kazni.</p><p><em>Između ostalog, odlučila sam da ove godine štedimo na kupnji odjeće. Nema više brendiranih tenisica, traperica i trenirki. I umjesto vožnje do škole u mom Porscheu ili Jaguaru, od sada idemo s mojim starim džipom iz 92', što mi je ujedno bio i prvi automobil. </em></p><p><em>Za svaku aktivnost kojoj se odluči pridružiti, može iznajmljivati ili posuditi školsku opremu - nema više kupovanja.</em></p><p><em>Rekao mi je kako će mu to stvoriti probleme u školi, da će ga prijatelji ismijavati, da ne žele da ga vide u tako jadnom autu i da mu je sramotno glumiti da je siromašan.</em></p><p><em>Iako je njegov otac uglavnom bio odsutan u njegovom odgoju, on se ne slaže s ovakvim mjerama. Navodno su do njega došle glasine da ga vozim u 'staroj krami' u školu te mi je rekao da kazna nije pravedna jer je 'dojam koji ostavljamo važan' te da ova kazna može utjecati na njegov ostatak života. Što vi mislite?</em></p><p>Korisnici Reddita u ogromnoj su većini pohvalili njen stav, kao i kaznu, rekavši da je vrijeme da 'prizemlji umišljenog sina', jer mu je to posljednja prilika da se sabere i stekne pravu perspektivu u životu.</p><p>- Ovo će utjecati na njega do kraja života, ali ne na loš način. Treba se naučiti poniznosti - neki su od komentara.</p><p>'Kao netko tko je prethodno bio maltretiran, mislim da je sjajno što učite svog sina da nije u redu maltretirati bilo koga', jedna je od poruka ohrabrenja za ovu majku.</p><p> </p>