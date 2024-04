'Mama je znala da nešto nije u redu... Čim mi je pomirisao dah, liječnik me poslao u bolnicu'

Brojni su pojedinci doživjeli trenutke kada su ih te spontane promjene u planovima poštedjele potencijalno teške situacije ili im čak spasile život. Ovo su neke od priča ljudi kojima je život bio na neki način ugrožen.

1. Curenje plina i zapaljena štala

- Imao sam otprilike 8 ili 9 godina kada su moji roditelji odveli mene i mog mlađeg brata da prespavamo kod bake i djeda jer su bili usred razvoda. Živjeli su u seoskoj kući koja je bila povezana sa stajom (sa strojevima, spremnicima za benzin i sijenom u prizemlju i namještenim sobama na katu iznad) i soba u kojoj smo mi trebali boraviti bila je u toj staji - napisao je korisnik CichaelMlifford na Redditu.

- Čim smo ušli u gostinjsku sobu, obuzela me panika i zavrtjelo mi se u glavi. Okrenuo sam se i samo rekao da nećemo spavati u toj sobi, već smo noć proveli na kauču u dnevnoj sobi. Kasnije te noći, curenje plina u staji se zapalilo i gotovo cijela štala, uključujući sobe za goste na gornjem katu, eksplodirala je. Možda sam imao taj čudan osjećaj jer je plin već iscurio u sobu, ali nitko drugi nije ništa osjetio i siguran sam da bih bio mrtav da to nisam primijetio - piše brightside.me.

2. Nije znao da ima dijabetes

- Moja mama je znala da nešto nije u redu sa mnom, desilo se to kad sam bio mali. Liječnici me nisu htjeli primiti još 2 tjedna, no mama se razbjesnila preko telefona govoreći im da me vodi na pregled sviđa li se to njima ili ne. Došli smo do liječnika opće prakse, a on mi je stavio stetoskop na leđa i pomirisao dah te rekao, moramo ga odmah odvesti u bolnicu. Ispostavilo se da imam dijabetes tipa 1 i da sam čekao još jedan dan, umro bih - napisao je FracturedPixel.

3. Pojas spašava život

- Nikada nisam vezao pojas. To je bilo prije nego su bili uporni kao danas. Jednom sam sjedio na suvozačkom sjedalu u automobilu i imao osjećaj da ga ipak stavim. Ni minutu kasnije, u nas se zabio automobil s oko 60 km/h. Policajac je rekao da nisam imao pojas, prošao bih kroz vjetrobransko staklo. Sada uvijek nosim sigurnosni pojas - napisao je redmooncat15.

4. Grabežljivac u blizini

- Bio sam u Amazoniji na kraju tromjesečnog samostalnog putovanja po Latinskoj Americi. Želio sam uživati ​​u posljednjoj šetnji džunglom prije odlaska, pa sam napustio svoju kolibu u džungli oko 8 ujutro i prošetao do obližnje male rijeke. Zastajem i zatvaram oči kako bih slušao zvukove jer je džungla super glasna sa cvrčcima, pticama, kukcima itd. Gotovo odmah sam dobio čudan osjećaj i osjećao sam se nelagodno — što je bilo čudno jer sam se do tada osjećao samo mirno i sretnO. Kad sam otvorio oči, shvatio sam da je sve potpuno utihnulo, što definitivno nije normalno i nije nešto što sam iskusio u drugim prašumama u kojima sam bio. Bilo je bizarno. Odmah sam osjetio da moram otići, i to brzo. Nakon što sam se vratio u kolibu u džungli, rekao sam turističkom vodiču što se dogodilo, a on je rekao da obično bude tiho samo kad je veliki grabežljivac u blizini - napisao je UnconditionalMay.

5. Mačka u sušilici

- Imala sam mačku koja je voljela ulaziti u stvari i skrivati ​​se. Ladice, ormari, hladnjak, sve što je bilo malo i tamno, obožavala je to. Jednog sam dana prala rublje i sve sam bacila u sušilicu. Zatvorila sam vrata i pritisnula gumb, no imala sam osjećaj da nešto nije u redu. Otvorila sam opet vrata i mačka je iskočila. Od tada uvijek pogledam u sušilicu i provjerim je li sve u redu - napisala je fairyboi.

6. Jaka bol u plućima

- Imao sam jaku bol u plućima, kao da me netko probada. Nisam htio ići u bolnicu, otišao sam pod topli tuš i bol je nestala. No moja tadašnja djevojka, koja mi je sada žena, inzistirala je da odemo u bolnicu. Tamo su mi rekli da imam plućnu emboliju na oba plućna krila te da bih za par sati umro da nisam došao. Dakle, život dugujem svojoj supruzi - napisao je verpin_zal.

7. Automobil uletio u trgovinu

- To nije bio moj osjećaj, nego osjećaj mog šefa. Bio je to klasičan dan na poslu, bio sam umoran. Kao i obično, namjeravao sam otići u obližnji dućan po piće. Pitao sam svog upravitelja želi li to podijeliti jer su bila 2 za 5 dolara. Rekao je ne, ali čim sam krenuo, rekao mi je malo pričekam. Pričekao sam pa krenuo van te vidio kako je iste sekunde u taj dućan uletio ogroman automobil i zaletio se taman u hladnjak s pićem. Iako me šef nervira, nikad neću zaboraviti da mi je spasio život - napisao je jedan od korisnika.

8. Jaslice bez nadzora

- Moja je mama odvezla mog trogodišnjeg brata u vrtić prije nego što je ujutro morala na posao. Kad je došla na posao, imala je užasan osjećaj da s njim nešto nije u redu. Na kraju je otišla s posla i odvezla se u vrtić. Zatekla je gospođu iz vrtića unutra kako spava dok su djeca iz vrtića, uključujući mog brata, trčkarala oko bazena bez nadzora odrasle osobe. Moj brat se nikada više nije vratio u taj vrtić - napisala je jedna od korisnica.

9. Nesreća s autobusom

- Išao sam uhvatiti autobus, vidio ga kako taman kreće, i mogao sam uspjeti da sam potrčao, ali nešto mi je reklo da ga ne stignem i da pričekam sljedeći. Sljedeći je došao pola sata kasnije, no uskoro smo stali jer je bila neka gužva. Kad smo došli do mjesta nesreće, vidjeli smo da se u bus koji sam propustio zabio kamion. Još uvijek se naježim kad se toga sjetim - napisao je Cosmo_shaggy.

10. Autom kroz crveno

- Prije nekoliko tjedana taman sam izašao iz zgrade i krenuo k prijatelju. Skrenuo sam s kolnog prilaza i došao do semafora te stao jer je svjetlo bilo crveno. Bilo je kasno i nije bilo puno ljudi na cesti. Gledao sam semafor i čekao zeleno za pješake i kad se to upalilo, nešto u meni je reklo da ne idem preko iako smijem. Najednom je kroz raskršće projurio auto sa 100 na sat i skršio drugi auto. Baš na tom mjestu bih ja stajao da sam krenuo hodati na zeleno - sjetio se BowlingForPennies.

11. Tsunami na hotel

- Bila je 2004., išli smo na obiteljsko putovanje s familijom na jug Šri Lanke, bilo nas je ukupno oko 20 ljudi. Putovanje je bilo dobro isplanirano, no majka je najednom rekla da ne ide. Nitko od nas nije je mogao natjerati da objasni zašto, ali je odbila ići. Pa smo otišli na drugačije putovanje vidjeti neke rođake. Oko podneva, cijela je obitelj gledala kako se na televiziji prikazuje taj hotel u kojemu smo morali biti, kako ga nosi tsunami. I danas ne zna objasniti zašto je odustala i nije htjela da idemo - napisao je MissingInAction21.

12. Skoro se izgubio

- Imao sam otprilike 7-8 godina i tek smo se preselili na Floridu. Odmah sam krenuo u školu jer je bila sredina školske godine. Prvog dana morao sam se voziti autobusom kući, ali nisam znao svoju adresu. Vozač autobusa rekao mi je da ipak uđem i da izađem s ostalom djecom kad izađu. I tako sam bio, sa 7-8 godina, sam usred Floride, pokušavajući pronaći put kući. Obično, ako imam izbor između ići lijevo ili desno, idem lijevo. Slučajno je ovo bio pravi put i nakon što sam se pitao više od sat vremena, pronašao sam put kući. Mogu samo zamisliti što bi se dogodilo da sam u tom slučaju odlučio ići desno - napisao je xGermango.

13. Medvjedica i obitelj

- Bila sam u kući prijatelja na selu. On je spavao u drugoj sobi, ja sam drijemala s njegovim ogromnim Pitbullom Izzy Bell. Usred noći probude me zvukovi izvana, poput škrabanja, Izzy također skoči, pogleda me zatim na stražnja vrata i reži. Uhvatila sam nešto da se obranim, no kad sam pogledala van kroz prozor, vidjela sam kako se od kuće udaljavaju ogromna medvjedica i mladunci. Dobro da nisam odmah otvorila vrata, možda i bih da nisam imala psa pored sebe - sjetila se fake_fakington.

14. Opasna embolija

- Otišao sam u bolnicu s nedostatkom zraka i lupanjem srca. Napravili su rendgensku snimku prsnog koša, test krvi na krvne ugruške, EKG i nekoliko drugih testova, ali sve je bilo normalno. Nakon što su me promatrali preko noći, sve je i dalje izgledalo dobro, zasićenost kisikom bila je savršena, otkucaji srca su mi još uvijek bili malo ubrzani, ali ništa previše ludo, i činilo se da su to vjerojatno zaostali simptomi virusa kojeg sam imao tjedan dana ranije. Liječnik hitne me je pitao kako bih se osjećao da me pošalju kući, a ja sam imao loš predosjećaj u vezi svega toga. Odlučio je napraviti još jedan test i ako se pokaže negativnim, poslat će me dalje. Taj test je bio VQ sken koji je otkrio, unatoč svim drugim testovima koji nisu pokazali rezultate za krvne ugruške, da ih imam čitavu hrpu u oba plućna krila. Završio sam s dijagnozom neizazvane bilateralne plućne embolije i doživotno sam na lijekovima za razrjeđivanje krvi. Izuzetno sam zahvalan i na lošem osjećaju i na liječniku hitne pomoći koji je to bio voljan saslušati - rekao je instinctivechopstick, piše brightside.me.