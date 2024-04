'Počela sam vježbati jogu, evo koje sam pozitivne promjene osjetila u svom tijelu i držanju'

Joga, kao i svaka dobra navika ili rutina, zahtijeva dosljednost kako bi se iskoristile prednosti i benefiti za tijelo. Sarah Regan se godinama bavi jogom, no ne tako dosljedno. Za mbg je opisala vlastito iskustvo te kako je to utjecalo na njezin život. Godinama se bavi jogom, ali tek u posljednjih godinu dana vježba tri do četiri puta tjedno.

- Za to mogu zahvaliti svom rasporedu podučavanja joge, pa sam u studiju utorkom, četvrtkom i subotom gdje držim satove Vinyase - izjavila je Regan.

I nakon cijele godine dosljednog vježbanja, može iskreno reći da se nikada nije osjećala snažnije u svom tijelu. Ovo su dobrobiti koje je osjetila iz prve ruke, plus njene početne joga poze za poboljšanu mobilnost, snagu i držanje.

1. Povećana pokretljivost ramena

Toliko žena pati od spuštenih ramena, zategnutih prsnih mišića, ukočenog vrata i bolova u gornjem dijelu leđa. I ona je, s čestim stezanjem u desnom ramenu koje bi se penjalo u vrat, ponekad imala jake glavobolje.

Ali tijekom prošle godine vježbala je dosta istezanja vrata i ramena, uključujući jednostavna istezanja s otpuštanjem vrata i rotacije ramena.

Ne samo da rijetko osjeća ​​ukočenu bol u ramenu, nego su joj gornji dio leđa i vrat manje spušteni, a kad raširi ruke u stranu, osjeća da su joj prsa također mnogo otvorenija i opuštenija.

2. Bolja čvrstoća središta tijela

- Tečajeve joge uvijek započinjem s nekoliko osnovnih vježbi kako bih zagrijala i aktivirala trbušne mišiće - izjavila je.

Nije tajna da dobra snaga središta tijela pomaže u poboljšanju držanja gornjeg dijela tijela i smanjenjem pritiska na donji dio leđa, što je i sama osjetila.

Osobito je vidjela korist kod funkcionalnih 'core' pokreta koji rade na dubokim, niskim trbušnim mišićima koje je teško aktivirati.

Ne samo da je jačanje središta tijela pomoglo u održavanju njenog cjelokupnog držanja, već se jednostavno osjeća snažnije i sigurnije.

3. Otvoreni bokovi

- Kako bih podržala novootkrivenu otvorenost i snagu na prednjoj strani gornjeg dijela tijela, morala sam se posvetiti i donjoj polovici tijela - navela je.

To ju je navelo da se usredotoči na otvaranje i istezanje kukova.

Prije su joj kukovi bili stalno zaglavljeni u fleksiji (gornji dio tijela lagano nagnut prema naprijed u kukovima), a sada može stajati uspravno s kukovima naprijed.

4. Povećana pokretljivost stopala

- Ovo bi moglo zvučati glupo, ali iznenadili bi se koliko problema može početi od vaših stopala i proširiti se tijelom, uzrokujući bolove u gležnjevima, koljenima, kukovima, križima i da, čak i ramenima - izjavila je Sarah.

Naši su zglobovi osmišljeni da nose našu težinu, ali ako ona nije ravnomjerno raspoređena kroz stopala, nemamo odgovarajući temelj.

Ona je, naime, neko vrijeme više hodala na desnu stranu, nije bila u balansu te je radi toga imala bol u tom koljenu. Boljelo ju je i desno rame, vjeruje da je i to povezano.

Sada uvijek radi vježbe mobilnosti stopala - raširi nožne prste i istegne stopala te osigura ravnomjernu raspodjelu težine.

Ako su joj palci na nogama usmjereni prema unutra zbog stalnog nošenja cipela, sada je to sve manje jer vježbanjem stopala ono mijenja oblik.

Nožni palci sve su manje usmjereni prema unutra, što je poboljšalo njen korak i smanjilo bol.

5. Bolje držanje

Bitno je stalno raditi te vježbe, a ne opustiti se, naglasila je.

S otvorenijim prsima i opuštenim ramenima unatrag, može sjediti uspravno bez poteškoća ili puno napora, a povećana snaga jezgre također pomaže u tome. Čitavo držanje se poboljšava kad osoba vježba redovito.

- Konačno znam što zapravo znači stajati uspravno, a svi položaji joge jednostavno se čine ispravnijima - izjavila je Sarah.

6. Smanjena bol

Većina bolova uglavnom je bila na desnoj strani tijela. No sada toga nema jer je tijelo u balansu. Kad tijelo nije u ravnoteži imamo tendenciju hodati nagnuti na onu stranu koja ne boli, što može postati problem. Zato joga vraća tijelo u centar, a bolovi nestaju.