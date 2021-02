Iako je to bio veliki pothvat budući da nikad prije nije uređivala kuće, Lyndsey Gyane (42) kupila je je staru trosobnu kuću u travnju 2018. te je kroz razdoblje od dvije godine proširila i preuredila, dodajući joj vrijednost za nevjerojatnu trećinu, prenosi Daily Mail.

Izvela je opsežne radove na obnovi imanja kako bi ga pretvorila u zapanjujući moderan dom zajedno sa svojim partnerom, a ta majka kaže kako joj je njen dom danas puno draži nego da su ga takvog kupili.

Transformacija kuće dokumentirana je na njezinom Instagram računu Home At 242 koji sada ima 157 tisuća pratitelja.

Ponosna entuzijastica 'sam svoj majstor' projekata kaže kako joj mnogi komplimentiraju zbog fantastične transformacije koju je postigla.

- Unajmili ljude za velike adaptacije, većinu sam to učinila sama, sav dekor radim ja - rekla je za Lyndsey.

'Ljudi to gledaju na Instagramu i misle da je to vila od pola milijuna funti (oko 4,5 milijna kuna), ali nije, to je samo trokrevetna kućica u Liverpoolu', istaknula je.

Lyndsey je uvijek znala da njen dom ima potencijala - ali nikada prije nije preuzela projekt 'uradi sam'. Međutim, odlučnošću i marljivim radom, ona i partner Shaun stvorili su 'savršeni obiteljski prostor'.

- Stvorili smo savršen obiteljski prostor za uživanje i ne bismo ništa promijenili. Imali smo majstore koji su izvodili građevinske radove, ali mi smo ih dizajnirali i surađivali s arhitektom kako bismo crteže izradili točno onako kako smo željeli - objasnila je.

- Također sam napravila neke promjene u dizajnu kad su građevinski radovi započeli kad sam mogla bolje vizualizirati krajnji rezultat - ističe.

Dom je sada neprepoznatljiv s modernim značajkama kao što je električni kamin koji zamjenjuje onaj tradicionalni u dnevnoj sobi, moderna kuhinja otvorenog plana i kupaonica u wellness stilu - rezultat rušenja zida između zahoda i kupaonice.

Dnevna soba također ima kamin, dok je u hodniku par staru drvenu ogradu zamijenio suvremenom staklenom ogradom.

Međutim, pravi dragulj je vrt dostupan kroz kuhinju i prekrasna dvostruka vrata.

Lyndsey je dodala da joj je omiljena soba 'proširenje i kupaonica' u kojoj se nalazi ogromna kada.