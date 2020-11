Osim prve klasi\u010dne boje, Gibbons je tako\u0111er istaknula\u00a0jo\u0161 \u010detiri\u00a0boje\u00a0koje vrijedi razmotriti.

Postoji idealna boja za ormariće u kuhinji - promijenit će baš sve

Dok provodite više vremena kod kuće, promjena boje vaših kuhinjskih ormarića može biti izvrstan način da osvježite prostor u svom domu. Donosimo pet prijedloga

<p>Kako bi vam pomogla odabrati pravu nijansu, Nicole Gibbons, osnivačica tvrtke 'Clare Paint', otkrila je svoje savjete za boje koje će dominirati u 2021. godini</p><p>Ona je podijelila ukupno pet opcija, od toplih bijelih do nijansi plave, najdraže boje svih vremena. Ali, jedan prijedlog je posebno naglasila a to je boja između bež i sive.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</p><p>- To je topla neutralna boja koja je prilično sigurna. Izgleda izuzetno lijepo na ormarima i uvijek će biti super popularna - dodala je Ginnons.</p><p>Osim prve klasične boje, Gibbons je također istaknula još četiri boje koje vrijedi razmotriti.</p><p>Tople bijele: Klasični bijeli ormari trajni su klasik, a za 2021. Gibbons predviđa trend prema nježnijim bijelima. Topliji tonovi izvrstan su izbor za minimalistički, ali ugodan i privlačan izgled, rekla je.</p><p>Tamno zelena: Duboke nijanse zelene daju dramatičan, uredan osjećaj u kuhinji. Gibbons je primijetila da se zasićena misteriozna zelena najbolje prodaje.</p><p>Nijanse plave: Gibbons kaže da plave nijanse izgledaju sjajno u svakoj sobi, bez obzira na stil uređenja. Za 2021. predviđa prigušene, sivo-plave nijanse.</p><p>Ružičasta: Osvježite kuhinjske ormariće s nježnom, blijedo ružičastom bojom ili klasičnom nježno ružičastom, piše <a href="https://www.apartmenttherapy.com/popular-kitchen-cabinet-colors-2021-36838503">Apartment Therapy</a>.</p>