Mama se na Redditu požalila na učiteljicu svoga sina, koja joj je, kako je napisala, poslala neugodan e-mail, no oni je nisu podržali. Dapače, ukazali su joj da je greška njena.

POGLEDAJTE VIDEO: Učiteljice osnovale grupu za djecu s poremećajem pažnje

U postu koji nije potpisala imenom, mama je objasnila da se njezin sin muči u školi i često ga učiteljica uhvati kako igra video igre, umjesto da se bavi onime što se radi na nastavi. Ustvrdila je kako njen sin ima ADHD i anksioznost i zato zahtijeva stalne 'poticaje' da održi pažnju.

Ona krivi učiteljicu za to što je dijete nezainteresirano na nastavi, jer se njime 'ne bavi dovoljno'. Kaže da se nekoliko puta žalila e-mailom, a nedavno je dobila njen odgovor, za koji je mislila da je 'nepristojan', pa ju je prijavila školi.

U svojoj žalbi napisala je: 'Učiteljica po mom mišljenju nije dovoljno zrela da bi joj se povjerila odgovornost poučavanja. Izgleda kao da ima 20 godina. Već sam nekoliko puta stupila u kontakt s njom i rekla mi je samo da ga ja sa svoje strane pratim i potičem, da budem uz njega. Sve to radim, ali on ne napreduje.'

- Potom me učiteljica pitala jesam li voljna izdvojiti dio svog vremena da zajedno osmislimo plan rada s njim, no napisala sam joj da moram raditi svoj posao te da sama osmisli plan. Zapravo sam bila dosta strpljiva s njom. Sinoć sam joj poslala još jedan e-mail u kojem ju upozoravam na njegov problem s pažnjom, na što sam jutros dobila jako neugodan odgovor - piše mama. Odmah je podijelila i kopiju e-maila koju je dobila od učiteljice.

- Dosta mi je vaših e-mailova u vezi s tim. Pokušala sam vam to pristojno reći, ali čini se da poruka nije stigla do vas: Ovo je vaš problem. Ne mogu učiniti ništa kad se on isključuje i propada jer ne obraća pažnju na nastavi te kod kuće obavi manje od polovice zadaće koju bi trebao predati, a i to je obično nepotpuno. Obratila sam vam se s rješenjima, ali ste odbili suradnju. Vi morate preuzeti kontrolu u svom domu i zaustaviti takvo ponašanje, jer ja ne mogu učiniti ništa više od ovog što činim - piše joj učiteljica.

Mama je ostala uvrijeđena jer, kako kaže, učiteljica 'prosuđuje njezinu roditeljsku sposobnost', zbog čega misli da nemaju više 'prostora' za suradnju.

- Napisala sam poruku ravnatelju o tome što se dogodilo. Odgovorio mi je da će razmotriti stvar - piše mama.

Njen post vidjelo je više od 6000 ljudi, a više od 2000 njih je komentiralo, no - većina je stala na stranu učiteljice.

- Od roditelja se traži da odgaja svoje dijete? Ma, nemojte! Pa, što će biti sljedeće?! Zaista - vi ste roditelj, To je vaše dijete i na vama je da ga odgajate! - napisala je jedna korisnica.

- Vaša je odgovornost osigurati da vaš sin ne igra igrice tijekom škole, da sudjeluje u nastavi i radi svoj posao. Kako očekujete da se njegova učiteljica pobrine da prati nastavu kad se od njega ne zahtijeva pažnja u njegovom domu? - piše još jedna korisnica.

- Prebacujete svu odgovornost na nju i upirete prst u nju, uvjereni da ona nije uspjela, a trebate prst okrenuti prema sebi. On propada jer mu vi dopuštate da radi sve što želi. Imati dijete s posebnim potrebama nije lako, ali vaš je posao kao njegove mame biti sigurna da uredno radi svoje školske zadaće - piše treći korisnik Reddita.

- Kao učiteljicu u dvadesetima, takvi me roditelji čine bijesnom! Kad u online razredu imam između 10 pa do čak 30 djece, često ne mogu učiniti ništa više... - napisala je i jedna učiteljica, a prenosi Mirror.