Objavila je fotografiju svojeg tjednog rasporeda čišćenja, u kojem su navedeni poslovi koje treba obaviti svaki dan. Taj raspored je podijelila s Facebook grupom 'Clean, Declutter, Organize Your Home UK' i ostalim roditeljima gdje je izazvala pomutnju među članovima.

Početak tjedna, u ponedjeljak je 'dan spavaće sobe', a taj dan uključuje promjenu posteljine i pranje. Treba očistiti prašinu, ispolirati i obrisati sve u sobi, uključujući zrcala, kao i spremanje '10 minuta'.

Sljedeći dan je 'dan kupaonice'. Taj dan pak morate nadopuniti sve potrepštine, promijeniti ručnike i oprati ih. Zatim slijedi dan kuhinje, a osim što bacate smeće, brišete podove i čistite šankove, trebate isprazniti hladnjak i očistiti ga. Srijeda je dan za jedno od dva pranja bijelog rublja tjedno.

U četvrtak je vrijeme za rješavanje dnevne sobe, i što je najvažnije, čišćenje televizora. Sve pobrišite, usisajte i uklonite nered - i tada je vrijeme za pranje tamnog rublja.

U petak raspored kaže da ponovno operete bijelu odjeću, a vi ćete čistiti prozore, uređaje ili lajsne. Napokon, slijedi vikend, ali to ne znači da prestajete s čišćenjem. Vrijeme je da krenete van i očistite svoj automobil, uredite vrt i garažu, te nadoknadite pranje rublja ako vam je nešto ostalo.

Srećom, nedjelja je dan odmora, prije nego što užurbani raspored čišćenja krene ispočetka. Stotine ljudi komentiralo je ovaj vrlo temeljit raspored, pitajući ženu koja je taj raspored objavila je li to raspored iz 1950-ih.

Jedna je rekla: 'Dragi Bože! Ovo je previše naredbi za mene, u mirovini sam!'. Druga je napisala: 'Wow! Ali ne mogu to baš uklopiti u svoj posao s punim radnim vremenom'.

Treća je pak komentirala: 'Je li ovo iz 50-ih? To se nikako neće dogoditi u mojoj kući. Iscrpljena sam samo kad gledam u to'. Neki su se našalili i napisali: 'Drago mi je vidjeti da je nedjelja slobodna', piše The Sun.