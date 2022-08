Mama troje djece nikada nije kažnjavala niti vikala na svoju djecu - i kaže da nikad ni neće

'Pauza za razmišljanje o svom postupku' je postao je kultni oblik kazne za djecu, zahvaljujući televizijskoj emisiji Superdadilje Jo Frost iz ranih 2000-ih.

No, jedna mama nikada nije poslala nijedno svoje dijete na takvu 'pauzu' - a niti to planira ikad napraviti. Samohrana majka Hannah Canavan odlučila je zauzeti nježan pristup sa svojim mališanima nakon što je radila u odjelu za problematičnu djecu.

U svojoj je ulozi s djecom koristila prirodne posljedice, a ne kazne, a 33-godišnjakinja tvrdi da je vidjela kako je to pomoglo njihovu ponašanju.

Hannah iz južnog Londona od tada je usvojila istu tehniku ​​u odgoju svoje troje djece, Esmae, Eira i Elfie - i osim što izbjegava kažnjavanje, ona ih također ne nagrađuje kad učine nešto dobro.

Umjesto da ih kazni ili da viče na svoje dvije kćeri i sina kad naprave nešto loše, Hannah jednostavno mirno objašnjava što se dogodilo i zašto to nije u redu.

Hannah, koja djecu školuje kod kuće, rekla je: 'Nikada nisam kažnjavala ili nagrađivala svoju djecu i to mi stvarno pali. Ako pogledate zatvorski sustav, možete vidjeti da kažnjavanje ne funkcionira jer tamo ne bi bilo počinitelja drugog ili trećeg puta da je to slučaj - objasnila je.

- Ljudi misle da se moja djeca loše ponašaju jer ih ne kažnjavam, ali to uopće nije slučaj. Zato što ne vičem i ne oduzimam im nešto, oni me se ne boje. Poštuju me i slušaju jer ću im mirno objasniti zašto nešto ne bi trebali učiniti, a oni iz toga uče - dodala je.

Hannah tvrdi da nikada nije povisila glas na svoju djecu, koji su svi mlađi od 11 godina - čak ni kad su bili mali.

- Ako su istrčali na cestu ili nešto slično, moja bi trenutna reakcija mogla biti da viknem 'ne'. Ali umjesto toga bih ih odvela na sigurno i razgovarala s njima o tome koliko je to iznimno opasno i pokazala bih im video o prometnim nesrećama kako bi mogli vidjeti ozbiljnost sudara - objasnila je.

- Devet od 10 puta to više neće učiniti - dodaje.

Ako vičete na njih i kažete da neće dobiti sladoled jer su učinili nešto loše, tada će se fokusirati na činjenicu da su mama ili tata ljuti, a ne na ono što su zapravo učinili, smatra Hannah.

No iako ih ne kažnjava, mama se ipak brine da ima čvrste granice sa svojom djecom i neće tolerirati psovanje, vikanje ili udaranje.

- Ako psuju ili se potuku onda ću prvo probati otkriti zašto se to dogodilo, a potom objasniti da to nije način na koji treba reagirati - objašnjava ona.

- Djeca su djeca i ne ponašaju se uvijek onako kako biste htjeli. Mogli bi se loše ponašati u restoranu tako što će lupati žlicom o stol i umjesto da vičem na njih, ja ću im je uzeti i izvesti ih van i mirno im objasniti da se nećemo vratiti dok ne prihvate da to ne smiju raditi - dodaje.

Hanna kaže da je pristrana mama te da misli da su njena djeca ljupka i pristojna, ali kaže da ljudi misle da će biti grozni zbog činjenice da ih ne kažnjava.

- Ali slušaju me i čak mi dolaze ako su učinili nešto loše jer se ne boje - objašnjava.

Mama je dalje objasnila da iako ne daje nasumične poslastice kako bi nagradila svoju djecu, hvali ih i zajedno s njima slavi njihova postignuća.

- Ako je netko napravio lijepo umjetničko djelo ili nešto slično, pohvalit ću ga i iskreno reagirati - rekla je i nastavlja 'ali neću im dati poslasticu zbog toga.'

- Kada budu stariji i počnu polagati ispite, izaći ćemo kao obitelj proslaviti trud koji su uložili, a ne rezultate. Ne želim im oduzeti instinktivnu motivaciju da nešto učine. Ako misle da će dobiti nagradu, onda će to učiniti samo zbog toga - objašnjava.

Dodaje da joj je ova metoda roditeljstva pomogla da održi bliskost svoje obitelji i da će tako nastaviti i u budućnosti piše britanski Mirror.

- Jako sam sretna - kaže i nastavlja da 'nije sve savršeno i svi imamo loše dane, ali mi smo bliska obitelj i djeca me poštuju, ali me se također ne boje. Nikada ih neću kazniti'.

