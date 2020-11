Mama vegetarijanka van sebe: Dadilja je djeci dala piletinu

Dadilja je htjela nagraditi djecu za dobro ponašanje te im je kupila pileće medaljone u McDonaldsu, no njihova je majka sada izvan sebe od bijesa i zahtjeva novčanu odštetu jer su joj 'djeca vegetarijanci'

<p>Dadilja je odbila platiti zbog svog 'zlodjela', odnosno isplatiti novčanu kompenzaciju za duševne boli bijesnoj majci nakon što je njenoj djeci dala pileće nuggetse. No mama joj, kako dadilja tvrdi, nikad nije rekla da su djeca vegetarijanci.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako birati meso u kupnji</strong></p><p>Ta je 19-godišnjakinja rekla kako čuva djecu već dvije godine, a nedavno ju je nova obitelj zamolila da čuva njihovog devetogodišnjeg dječaka i sedmogodišnju djevojčicu, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/mum-demands-babysitter-pays-450-23010304?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirror_main&fbclid=IwAR1wkzznPodxbF_8Cu18JYzy5k4TIBl-B1VqO0hyMgBicW4E-WDW_ObJT6Q">Mirror.</a></p><p>Kaže da su mališani ponašali 'savršeno' za vrijeme dok je bila s njima, pa ih je odlučila nagraditi, tj. počastiti s večerom iz McDonaldsa. Tamo im je uzela pržene pileće medaljone, odnosno nuggetse u Happy Mealu koje su sami tražili.</p><p>No, i djeca i njihovi roditelji propustili su spomenuti da su vegetarijanci, što je dovelo do zanimljivog sukoba koji se dogodio kad su se roditelji vratili kući i ugledali ih kako jedu piletinu.</p><p>- Mama se vratila kući i vidjela kako joj djeca jedu pileće nuggetse. Doslovno im je istrgnula hranu iz ruku i počela vrištati da sam užasna što dopuštam njezinoj djeci da jedu mrtve leševe te počela vikati na djecu jer jedu meso - rekla je dadilja.</p><p>Nadalje je objasnila kako ju je izbacila iz kuće bez plaćanja, da bi joj kasnije poslala poruku kako joj mora platiti 1900 kuna za svako dijete, kao oblik odštete zbog 'emocionalne štete koju im je nanijela'.</p><p>Također, ako to ne učini, zaprijetila joj je ljuta majka, odvest će je na sud, napisala je dadilja na Reddit forumu tražeći mišljenje od drugih kako bi postupili u njenoj situaciji.</p><p>- Odbila sam platiti novac i rekla sam joj da mi je trebala reći da je vegetarijanka i da bih se pobrinula da u potpunosti poštujem njezin izbor obiteljske prehrane, a budući da mi nije rekla da nisam ja kriva. Rekla je da ne bih smjela pretpostavljati da svi jedu meso - istaknula je.</p><p>Djevojka je dodala da je prijetnja tužbom nije uplašila jer su i njezin otac i brat odvjetnici, no došla je na Reddit kako bi zatražila savjet o najboljem načinu rješavanja situacije.</p><p>Drugi ne samo da su rekli da je s pravom odbila platiti mamu, već bi trebala potražiti novac koji joj duguje za čuvanje djece.</p>