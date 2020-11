Tada \u0107e, dok su oni tamo, opet morati hraniti bebu jer je to tako. Ne pu\u0161taju\u0107i je, morat \u0107e imati interakciju s de\u010dkima, pomagati im, ljuljati ih i stimulirati ih dovoljno da im ne bi postalo dosadno. Zapravo je to lako.

Tada \u0107e se vratiti ku\u0107i gdje \u0107e im pripremiti ru\u010dak. Vjerojatno ga ne\u0107e jesti. Tada \u0107e, dok ih poku\u0161ava natjerati da se odmore, sko\u010diti na internet i obaviti online kupnju. Namirnice ... Kakav \u017eivot! Pffft ... Kao da ne biste ionako samo oti\u0161li\u00a0 u supermarket s troje djece sami.

Nema sumnje da \u0107e popodne zahtijevati vo\u017enju biciklima, skuterima, kartingom i tr\u010dati unatrag. Vjerojatno \u0107e samo sjediti i opet nahraniti Teddyja. U 16 sati ponovno \u0107e se po\u010deti umarati i postajati mrzovoljni. Borit \u0107e se s njima oko glupih sitnica poput: 'Ne udaraj brata'...

Tada \u0107e u 17 sati htjeti znati gdje sam i kako stojim. Uskoro \u0107e biti dostavljene namirnice, a dje\u010daci su poludjeli. Teddyja treba nositi, njih nahraniti pa zapo\u010deti ve\u010dernju rutinu. Vjerojatno \u0107u joj odgovoriti porukom 'Nazovem te', jer sam prezauzet.

Pripremit \u0107e im ve\u010deru, gledati ih kako jedu, napraviti im kupku i odijevati ih za krevet i to jedan sat, jednom rukom, jer jo\u0161 uvijek dr\u017ei Teddyja u drugoj. Iscrpljena od neprestanih obveza i ni sekunde za sebe cijeli dan, ponovno \u0107e me nazvati da vidi gdje sam. Bit \u0107e umorna, smrdljiva, frustrirana i muka \u0107e joj biti od dodira. Bit \u0107e razdra\u017eljiva i ne\u0107e htjeti ni\u0161ta vi\u0161e od tu\u0161a, \u0161ampona i vru\u0107e \u0161alice \u010daja.

U\u0107i \u0107u u ku\u0107u u 19.30 nakon svojeg opse\u017enog dana na poslu. Ona \u0107e se samo opu\u0161tati na telefonu u blizini mali\u0161ana jer se bore s spavanjem, a kladim se da su namirnice jo\u0161 uvijek vani jer je uspjela spremiti samo stvari koje idu u hladnjak.

Vjerojatno \u0107u nam \u010dak morati pripremiti ve\u010deru.

Za vikend \u0107e re\u0107i Knoxu da ima motor jer 'tata jako puno radi za na\u0161u obitelj'.

Kao \u0161to sam rekao, danas je za mene opse\u017ean dan. Hvala gospo\u0111o DaDMuM na svemu \u0161to \u010dini\u0161 za nas. Ti si ljepilo koje nas dr\u017ei zajedno.

Otac troje djece opisao kako 'jednostavno' izgleda samo jedan dan u životu njegove žene

Što radi moja supruga? Ne baš puno. Sve što treba učiniti je izvući iz kreveta dva dječaka, odjenuti ih i nahraniti dok trećeg doji. Tada će nesumnjivo biti izvedeni van... Kako je to lako

<p><strong>Brad Kearns</strong>, australski pisac i otac troje djece na svojem blogu svom DaDMuM opisuje kako je to biti roditelj iz iskustva vlastite obitelji. Opisao je jedan naizgled uobičajenom danu u životu svoje supruge, prenosi <a href="https://brightside.me/wonder-people/a-father-of-3-described-how-simple-his-wifes-life-day-is-and-his-post-stirred-thousands-668060/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_smart_is_new_sexy&fbclid=IwAR3H24QpQXyxUJS1CEUKl0219rjFZZIWSPflMYpw4YfZBR-IblTG44ep1Xk" target="_blank">BrightSide</a>.</p><h2>Evo što je napisao:</h2><p><em>Opsežan dan na poslu. Danas imamo mjesečni sastanak starijeg rukovodstva. Moram putovati pet sati naizmjence automobilom i vlakom. A tada, kad napokon započnem s poslom, moram cijeli dan sjediti tamo, raditi važne stvari i voditi velike poslovne razgovore. Iscrpljujuće je.</em></p><p><em>A što radi moja supruga? Ne baš puno.</em></p><p><em>Sve što treba učiniti je izvući iz kreveta dva dječaka, odjenuti ih i nahraniti dok trećeg doji.</em></p><p><em>Tada će nesumnjivo biti izvedeni van ili u park kako bi izbacili svu tu energiju. Kako je to lako. Sve što treba učiniti je organizirati im torbe, pronaći kape, spakirati grickalice i rezervnu presvlaku te ih zakopčati u automobilu.</em></p><p><em>Tada će, dok su oni tamo, opet morati hraniti bebu jer je to tako. Ne puštajući je, morat će imati interakciju s dečkima, pomagati im, ljuljati ih i stimulirati ih dovoljno da im ne bi postalo dosadno. Zapravo je to lako.</em></p><p><em>Tada će se vratiti kući gdje će im pripremiti ručak. Vjerojatno ga neće jesti. Tada će, dok ih pokušava natjerati da se odmore, skočiti na internet i obaviti online kupnju. Namirnice ... Kakav život! Pffft ... Kao da ne biste ionako samo otišli u supermarket s troje djece sami.</em></p><p><em>Nema sumnje da će popodne zahtijevati vožnju biciklima, skuterima, kartingom i trčati unatrag. Vjerojatno će samo sjediti i opet nahraniti Teddyja. U 16 sati ponovno će se početi umarati i postajati mrzovoljni. Borit će se s njima oko glupih sitnica poput: 'Ne udaraj brata'...</em></p><p><em>Tada će u 17 sati htjeti znati gdje sam i kako stojim. Uskoro će biti dostavljene namirnice, a dječaci su poludjeli. Teddyja treba nositi, njih nahraniti pa započeti večernju rutinu. Vjerojatno ću joj odgovoriti porukom 'Nazovem te', jer sam prezauzet.</em></p><p><em>Pripremit će im večeru, gledati ih kako jedu, napraviti im kupku i odijevati ih za krevet i to jedan sat, jednom rukom, jer još uvijek drži Teddyja u drugoj. Iscrpljena od neprestanih obveza i ni sekunde za sebe cijeli dan, ponovno će me nazvati da vidi gdje sam. Bit će umorna, smrdljiva, frustrirana i muka će joj biti od dodira. Bit će razdražljiva i neće htjeti ništa više od tuša, šampona i vruće šalice čaja.</em></p><p><em>Ući ću u kuću u 19.30 nakon svojeg opsežnog dana na poslu. Ona će se samo opuštati na telefonu u blizini mališana jer se bore s spavanjem, a kladim se da su namirnice još uvijek vani jer je uspjela spremiti samo stvari koje idu u hladnjak.</em></p><p><em>Vjerojatno ću nam čak morati pripremiti večeru.</em></p><p><em>Za vikend će reći Knoxu da ima motor jer 'tata jako puno radi za našu obitelj'.</em></p><p><em>Kao što sam rekao, danas je za mene opsežan dan. Hvala gospođo DaDMuM na svemu što činiš za nas. Ti si ljepilo koje nas drži zajedno.</em></p>