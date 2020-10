Mame su podijelile svoje tajne: Kako smo odvikle bebe od dude

Dude varalice su pomoć u mnogim situacijama kad su bebe u pitanju, no tom razdoblju nužno mora doći kraj. I tad se postavlja pitanje kako mališane odviknuti od te navike

<p>Na Facebook stranici<a href="https://www.facebook.com/groups/871176893326326/"> Family Lockdown Tips and Ideas</a> roditelji su otkrili kojim su se sve metodama poslužili kako bi djecu odvratili od duda varalica te otkrivaju kako su pribjegavali svim metodama, od pisanja Djedu Mrazu do poruke za Vilu Dudilicu, piše <a href="https://www.dailyrecord.co.uk/lifestyle/family-kids/mums-share-top-tips-how-22808252">Dailyrecord</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Jelena smislila silikonske dudice</p><p>- Mi smo uspjeli prošlog Uskrsa i sinu sam rekla da mu je dudu uzeo Uskrsni zeko koji skuplja varalice i nosi ih novim bebama. Bio je uzrujan nekoliko noći, no poslije je sve bilo u redu - piše jedna mama.</p><p>Još jedna mama imala je sličan trik, samo što se umjesto Uskrsa poslužila božićnim blagdanima.</p><p>- Moja kći je sama ostavila dudu na Badnjak ostavivši je Djedu Mrazu kako bi je odnio bebama sobovima - piše druga.</p><p>Dar za Djedicu je očito popularna metoda, jer se nadovezala još jedna mama.</p><p>- I mi smo se odviknuli u vrijeme Božića. Dude smo stavili u božićnu čarapu na Badnjak, a Djedica je zauzvrat ostavio darove - objasnila je.</p><p>- Mi smo naše dude objesili na božićno drvce i Djedica je zauzvrat ostavio vrlo poseban dar - priključila se još jedna mama.</p><p>Ostali su otkrili da su im pomogle knjige u kojima su potražili savjete kako se riješiti dude varalice.</p><p>- Mi smo čitali knjigu o vili Dudilici i sve troje naše djece odreklo se varalice u zamjenu za dar. Nikad za njih nisu ponovo pitali i nije bio nikakav problem - kazala je članica grupe.</p><p>- Mi joj njezinu jednostavno jedne noći nismo dali. I to je bilo to, duda je nestala - napisao je tata.</p><p>- Mi smo se pravili blesavi. Prije nego što se probudio uzela sam dudu i sakrila je. Kad se probudio, tražio je dudu. Ja sam mu je pokazala i rekla da je na sigurnom. Potom je sljedeća tri dana tražio dudu i raspitivao se za nju, no nije bio uzrujan koliko sam mislila da će biti. Tad je imao tri godine - objasnila je žena, dok je druga primijenila nešto oštrije metode.</p><p>- Ja sam na jednu od duda stavila sredstvo protiv grizenja noktiju, a sakrila sam sve ostale. Moj dečkić je stavio tu dudu u usta, povukao, a potom je ispljunuo i sam sebi rekao: Ne. Više je nije tražio. Isto sam učinila i s noćnim dudama koje je, nakon što ih je kušao, sam bacio u kantu za smeće. Rekla sam mu da su nekoć bile ukusne dok je bio beba, no sad je veliki dečko. Bilo je lagano - zaključila je ona.</p>