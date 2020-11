Mnogi od nas, dodaje, voljeli bi raditi dodatno, kako bi osigurali dodatne prihode, no uz djevoj\u010dice u dobi od 5 i 9 godina, obiteljske obaveze i bogat\u00a0dru\u0161tveni\u00a0\u017eivot, Olivia nije uspjela na\u0107i dodatno vrijeme za drugi posao. Zato sugerira da potra\u017eite priliku za sitnu zaradu, kroz male dodatne posli\u0107e koje mo\u017eete raditi putem interneta, poput pisanja bloga, popunjavanja\u00a0pla\u0107enih\u00a0anketa ili prodajom odje\u0107e i stvari koje vi\u0161e ne\u0107ete trebate putem Interneta.\u00a0\u00a0

Olivia\u00a0na Instagramu ima 150.000 pratitelja i svima savjetuje da takvim sitnim posli\u0107ima poku\u0161aju staviti ne\u0161to novca na stranu, jer \u0107e tako br\u017ee do\u0107i do cilja. Vrlo je va\u017eno imati cilj, jer \u0107ete znaju\u0107i kuda taj novac to\u010dno ide lak\u0161e podnijeti \u0161tednju.\u00a0

Drugi korak je odre\u0111ivanje situacija u kojima mo\u017eete posti\u0107i u\u0161tedu.

- Popisali smo i kategorizirali sve, uklju\u010duju\u0107i zabavu, komunalije, odje\u0107u i namirnice\u00a0i razradili gdje mo\u017eemo u\u0161tedjeti novac.\u00a0Na\u0161 ra\u010dun za namirnice prelazio je znatno vi\u0161e od 200 ameri\u010dkih dolara tjedno. Obi\u010dno sam kupovala neplanirano, a kad sam po\u010dela planirati obroke, iz tjedna u tjedan tro\u0161kovi su se smanjivali.\u00a0Jo\u0161 jedna stvar je pomogla,\u00a0prelazak na\u00a0internet trgovinu,\u00a0\u0161to stvarno poma\u017ee da kupite samo ono \u0161to je na popisu, jer ne hodate izme\u0111u polica i ne vidite druge stvari. Tako\u0111er, ovdje jasno vidite tro\u0161ak onoga \u0161to ste izabrali, pa je lako pratiti potro\u0161nju - ka\u017ee.

\u0160to se ti\u010de ra\u010duna za komunalije, najbolje je zadati trajne naloge, kako ne biste bili u napasti da taj novac potro\u0161ite za ne\u0161to drugo, pa stvarate dugove.\u00a0

- I o svojoj \u0161tednji volim razmi\u0161ljati kao da je rije\u010d o ra\u010dunima za komunalne usluge.\u00a0To je ne\u0161to \u0161to moram izdvojiti na mjese\u010dnoj razini. Tako\u0111er,\u00a0otkad sam po\u010dela \u0161tedjeti, u\u0161te\u0111evinu dr\u017eim na posebnom ra\u010dunu, kako ne bih do\u0161la u napast da impulsno posegnem za tim novcem kad mi se ne\u0161to svidi i po\u017eelim kupiti. Dobar na\u010din za to je da\u00a0negdje na sigurno pospremite kreditne kartice i sve potrebno za internet bankarstvo, kako ne biste imali lagan pristup \u0161tednom ra\u010dunu\u00a0- ka\u017ee Olivia.

Danas to\u00a0vi\u0161e ne mora raditi na taj na\u010dini, ka\u017ee, jer je razvila puno odgovorniji pristup tro\u0161enju\u00a0novca.\u00a0\u00a0

- Zapravo, ako\u00a0se borite oko toga da biste si onemogu\u0107ili\u00a0pristup novcu, onda bi ovo mogao biti jako dobar trik za vas - zaklju\u010duje, a prenosi The Sun.\u00a0

Mamini savjeti: Uz ove trikove uštedjela je 135.000 kuna

Najvažnije je imati cilj pred sobom te popisati u kojim sve situacijama možete uštedjeti, a pomoći će i sitna dodatna zarada od dodatnih poslova ili prodaje odjeće i stvari putem interneta

<p>Majka dviju djevojčica koja živi u Melbourneu, u Australiji, objavila je kako je u godinu dana uspjela uštedjeti oko 16.000 britanskih funti, ili nešto manje od 135.000 kuna, uz vrlo jednostavne trikove za štednju. Pišući na svome blogu na Instagramu 'House of White', Olivia White objasnila je da je njezin prvi korak bilo zapisivanje ciljeva i njihovo objavljivanje drugima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Što su sve do utrke za Pantovčak uštedjeli političari, bivši predsjednički kandidati</p><p> </p><p>- Znam da neki ljudi ne vole razgovarati o novcu, ali kad nađete nekoga kome vjerujete i tko je spreman pomoći da postanete odgovorni s novcem, to može biti od iznimne koristi. I to se odnosi na bilo koji cilj, bez obzira je li to štednja za odlazak na odmor, ili za renoviranje stana, kao u mom slučaju - kaže. </p><p>Mnogi od nas, dodaje, voljeli bi raditi dodatno, kako bi osigurali dodatne prihode, no uz djevojčice u dobi od 5 i 9 godina, obiteljske obaveze i bogat društveni život, Olivia nije uspjela naći dodatno vrijeme za drugi posao. Zato sugerira da potražite priliku za sitnu zaradu, kroz male dodatne posliće koje možete raditi putem interneta, poput pisanja bloga, popunjavanja plaćenih anketa ili prodajom odjeće i stvari koje više nećete trebate putem Interneta. </p><p>Olivia na Instagramu ima 150.000 pratitelja i svima savjetuje da takvim sitnim poslićima pokušaju staviti nešto novca na stranu, jer će tako brže doći do cilja. Vrlo je važno imati cilj, jer ćete znajući kuda taj novac točno ide lakše podnijeti štednju. </p><p>Drugi korak je određivanje situacija u kojima možete postići uštedu.</p><p>- Popisali smo i kategorizirali sve, uključujući zabavu, komunalije, odjeću i namirnice i razradili gdje možemo uštedjeti novac. Naš račun za namirnice prelazio je znatno više od 200 američkih dolara tjedno. Obično sam kupovala neplanirano, a kad sam počela planirati obroke, iz tjedna u tjedan troškovi su se smanjivali. Još jedna stvar je pomogla, prelazak na internet trgovinu, što stvarno pomaže da kupite samo ono što je na popisu, jer ne hodate između polica i ne vidite druge stvari. Također, ovdje jasno vidite trošak onoga što ste izabrali, pa je lako pratiti potrošnju - kaže.</p><p>Što se tiče računa za komunalije, najbolje je zadati trajne naloge, kako ne biste bili u napasti da taj novac potrošite za nešto drugo, pa stvarate dugove. </p><p>- I o svojoj štednji volim razmišljati kao da je riječ o računima za komunalne usluge. To je nešto što moram izdvojiti na mjesečnoj razini. Također, otkad sam počela štedjeti, ušteđevinu držim na posebnom računu, kako ne bih došla u napast da impulsno posegnem za tim novcem kad mi se nešto svidi i poželim kupiti. Dobar način za to je da negdje na sigurno pospremite kreditne kartice i sve potrebno za internet bankarstvo, kako ne biste imali lagan pristup štednom računu - kaže Olivia.</p><p>Danas to više ne mora raditi na taj načini, kaže, jer je razvila puno odgovorniji pristup trošenju novca. </p><p>- Zapravo, ako se borite oko toga da biste si onemogućili pristup novcu, onda bi ovo mogao biti jako dobar trik za vas - zaključuje, a prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13176146/budgeting-olivia-white-saved-16k-year/">The Sun.</a> </p>