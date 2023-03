Manekenka je bila u šoku kada je izgubila svu kosu, ali danas je vrlo zahvalna zbog svog stanja

Manekenka Christie Valdiserri (29) je ostala ćelava od alopecije i prije je toliko mrzila svoju ćelavu glavu da je čak nosila periku i pod tušem, no sada je prihvatila svoj izgled.

Valdiserri je sada prihvatila svoj izgled i čak je 'zahvalna' što je izgubila kosu. Prvi put je primijetila malu ćelavu mrlju na stražnjoj strani glave 2016., tri tjedna nakon što je diplomirala na Sveučilištu Penn State u SAD-u.

U to vrijeme nijedna druga vlas joj nije ispala, što ju je navelo da vjeruje da je izlaganje suncu uzrokovalo malu ćelavu točku. Međutim, godinu dana kasnije nakon što se preselila u New York kako bi postala učiteljica plesa, kosa joj je počela opadati u većim količinama.

Unatoč intenzivnom liječenju, Christie je na kraju izgubila svu kosu.

Ipak, konačno je prihvatila svoj novi izgled i otišla na casting za Sports Illustrated - i prvi put se pojavila kao model s ćelavom glavom u bikiniju. Izdanje u srpnju 2020. bilo je prvi put da se u časopisu pojavila zvijezda na naslovnici bez kose.

Bio je to prvi put kada je Christie osjetila da može biti 'autentična'.

- Bilo je to tako traumatično iskustvo. Izgubila sam svu kosu, nisam imala posao i nisam više bila plava, popularna djevojka iz sestrinstva na koledžu. Prirodno sam jako energična, pozitivna osoba. Ali alopecija mi je jednostavno isisala dušu. Nisam htjela izlaziti, nisam htjela ići na audiciju za manekenske ili plesne uloge. Samo sam kupila plavu periku, zalijepila je i odlučila ići kroz život, izbjegavajući što više pitanja - kaže Christie.

Unatoč tome što je cijelo vrijeme nosila periku, kaže da je njezino mentalno zdravlje bilo na najnižoj razini.

- Plačući bih zaspala svaku noć. Ako je netko dao bilo kakav komentar o mojoj kosi, samo bih se slomila. Mislim da je to zato što se nisam osjećala ugodno u svojoj koži. Držala sam periku na sebi za sve, čak i za vježbanje, tuširanje i jogu. Jako mi je nedostajala kosa. Zaglavila sam u stvarno mračnoj rupi - priznaje manekenka.

Christie se 2018. preselila u Kaliforniju kako bi nastavila karijeru modela i vidjela je otvoreni poziv za modele za Sports Illustrated, koji je bio objavljen u časopisu. Do tog vremena kosa joj je ponovno počela rasti u komadićima i svakodnevno je uzimala vitamine za koje je vjerovala da će potaknuti ponovni rast.

Međutim, pred kraj iste godine kosa joj je ponovno počela ispadati, i povukla je svoju prijavu. U svibnju 2019. stekla je dovoljno samopouzdanja da prisustvuje sljedećem otvorenom pozivu.

Jedan dio nje je bio uništen nakon što joj je opet počela opadati kosa, dok je drugi dio nje jednostavno želio to učiniti.

- Nisam se više htjela skrivati. Pomislila sam, uradit ću to. Obući ću bikini i ostat ću bez kose i to sam i napravila. Obrijala sam sve do zadnje dlačice. Odlučila sam biti ćelava i lijepa - priča ona.

Christie je snimala za časopis u veljači 2020., a iskustvo je nazvala 'nevjerojatnim'.

- Opadanje je još uvijek bilo tako svježe kad smo to radili. Bio je to jedan od prvih puta kada sam osjetila da mogu biti autentična ja. Bilo je nevjerojatno, osjećala sam se tako snažno i lijepo. Nikad, u milijun godina, nisam pomislila da ću brijati glavu prije snimanja. Nikada se nisam osjećala vrjednijom hvale i ljubavi. To je bila moja snaga. Pretvorila sam nešto stvarno užasno u nešto nevjerojatno moćno - iskreno priznaje.

Kad je nastupio Covid, Christie se našla bez posla i počela je podučavati ples djecu s alopecijom, u rasponu od tri do 13 godina.

- Osjećala sam se jako usamljeno, zaglavljena kod kuće. Nisam se dotjerivala za izlazak niti sam se šminkala. Trebalo mi je nešto da me podigne - kaže Christie koja je tad dobila ideju za svoju online zajednicu, dok je podučavala djecu s alopecijom.

Toliko njezinog identiteta bilo je u njezinoj kosi dok je bila na fakultetu, rekla je.

- Odlučio sam pokrenuti svoju grupu, za sve koji žive s alopecijom da dođu i budu ono što jesu - kaže.

Internetska zajednica sada ima više od 2000 članova, a nakon pandemije Christie je počela organizirati događaje uživo.

- Imamo vinske večeri za odrasle i organizirali smo piste u dvoranama kako bi djeca njima prošetala i osjetila se osnaženom - rekla je. Christie vjeruje da ne bi živjela svoj najbolji život da nije alopecije.

U industriji zabave svi se žele istaknuti, i ja sam zapravo dobila tu priliku, prenosi Daily Star.

