Manikuru možete lako napraviti kod kuće i tako uštedjeti novac

S vremena na vrijeme volimo si priuštiti neki tretman, a često je to manikura. No ne trebate izlaziti iz kuće i trošiti novac na kozmetičare, nego do lijepih i njegovanih noktiju možete i sami.

Pomiješajte malo šećera s limunovim sokom i medom, a to će postati odličan piling za ruke. One će nakon ovoga tretmana omekšati, toliko da ćete zanoktice moći ukloniti sami s grickalicom za nokte.

Foto: Dreamstime

Uzmite rašpicu i oblikujte nokat kako volite. Birajte četvrtasti oblik, okrugli, ovalni... Nokte premažite uljem koje možete napraviti i sami - pomiješajte žlicu maslinova i žlicu bademova ulja te im dodajte šest kapi ulja čajevca.

Najčitaniji članci