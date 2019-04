Manje je više: Previše bliskosti u vezi može narušiti požudu

Rađa li intimnost u vezi i seksualnu privlačnost? Mnogi ljudi vjeruju da predani ljubavni odnos pojačava seksualnu požudu, dok im bliskost pruža osjećaj prihvaćenosti i slobode.

- Povjerenje koje dolazi s emocionalnom bliskošću omogućuje ljudima da oslobode svoj seksualni apetit - tvrdi autorica knjige “Mating in Captivity” Esther Perel.

Foto: Promo

Knjiga psihoterapeutkinje Perel donosi mnoštvo savjeta na primjerima ljudi koji su se suočili s ljubavnim i seksualnim problemima, a odlučili su ih podijeliti s njom. Jedan od problema s kojim se ljudi suočavaju je manjak seksualne privlačnosti. Iako se parovi vole, komuniciraju i slažu u svim poljima života, seksualna želja ne postoji. Takva situacija je ironična, ali autorica knjige ima sve više iskustva s parovima koji se suočavaju s takvim problemom.

Veze u kojima se nalaze takvi parovi imaju svoje uspone i padove. Takve situacije se uvijek nekako riješe, no na polju seksa se ništa ne mijenja i to dovodi do manjka seksualne želje. Ako između dvoje ljudi u vezi postoji prevelika udaljenost, povezanost ne može postojati. Dok su ljudi previše povezani i previše vremena provode skupa, ne postoji više ništa što bi se moglo promijeniti.

Veza “stagnira”, više se ništa novo ne može dogoditi jer smo već sve što smo trebali znati o voljenoj osobi naučili i s njom se povezali na svim nivoima. Zbog toga je povremena odvojenost od partnera preduvjet za povezanost. To je bitan paradoks između intime i seksa.

- Naša potreba za bliskošću ista je kao i naša potreba za hranom, ona nosi sa sobom tjeskobu, ali i prijetnje koje mogu spriječiti seksualnu požudu. Mi želimo osjećati bliskost, ali ne toliku da se osjećamo kao da smo zarobljeni - tvrdi Perel te dodaje da način na koji shvaćamo bliskost smanjuje osjećaj slobode i autonomije koja je za seksualni život važna. Previše bliskosti u vezi narušava seksualnu požudu.