Razbijeni mitovi: 'Duboke' poze ne povećavaju šansu za začeće

Poze koje omogućuju duboku penetraciju ne povećavaju šanse za začećem, kažu stručnjaci, poput doggy stylea ili klasičnog misionarskog položaja, kako se do sada mislilo. Također ni položaji poslije seksa, za koje se mislilo da će ubrzati kretanje spermija, poput ležanja na leđima s nogama u zraku, također nemaju utjecaja na veću šansu za začeće.

Skupina brazilskih ginekologa provjerila je različite savjete o plodnosti, koji se danas mogu naći diljem interneta. No zaključili su da savjeti što jesti i u koje dane se seksati, slabo pomažu ako želite bebu, tvrde. Upozoravaju da se mnogi savjeti o boljoj plodnosti šire preko društvenih mreža bez ikakvih znanstvenih dokaza.

- Seksualne poze ili položaj u kojem žene ostaju nakon koitusa nemaju baš nikakve veze s povećanim izgledima za trudnoću - kaže glavni autor dr. Bruno Ramalho de Carvalho. To je u suprotnosti s popularnim mišljenjem da su seks odostraga ili misionarski položaj najbolji položaji za trudnoću. Ove se poze mogu promatrati kao uspješnije jer je sjeme puno bliže cerviksu. No to ne utječe na mogućnost oplodnje, navodi skupina od osam stručnjaka, uključujući dr. Cristinu Lagunu Benetti-Pinto sa Sveučilišta Campinas i dr. Sebastiãoa Freitas de Medeiros sa Sveučilišta Mato Grosso.

Foto: Dreamstime

- Iako mnoge žene vjeruju da zadržavanje u ležećem položaju na leđima nakon spolnog odnosa olakšava transport sperme i sprječava curenje sperme iz vagine, to uvjerenje nema znanstvene temelje - kaže dr. De Carvalho, te dodaje da čak niti žene koje doživljavaju orgazam nemaju veće na šanse za trudnoću. Lagan pristup informacijama i društvenim mrežama danas omogućuje da se iskrivljeni koncepti šire ogromnom brzinom, što zbunjuje i veliki broj zdravstvenih djelatnika.

Još jedan mit koji su ginekolozi razotkrili je ideja da se par treba seksati svaki drugi dan kako bi sperma bila "najspremnija". Dr. De Carvalho kaže kako se i ova rutina ne temelji na znanosti te da postoji pogrešna percepcija da česta ejakulacija smanjuje broj spermija.

- Zanimljivo je da kod muškaraca s oligozoospermijom (niskim brojem spermija) koncentracija i pokretljivost sperme mogu biti najviši kod dnevne ejakulacije - kaže.

Problem s plodnošću uzrokuje veliku količinu stresa i zabrinutosti, no važno je da se parovima koji žele imati djecu daju najbolji mogući savjeti, bilo da se radi o promjenama načina života kako bi se povećale šanse za prirodno začeće, ili dale smjernice o najučinkovitijim metodama potpomognute reprodukcije, smatraju stručnjaci.

DRUGI MITOVI

Istraživači iz Odbora za endokrinu - Udruženja ginekologa u Brazilu istražili su sljedeće teorije za povećanje mogućnosti za trudnoću:

1. Žene su plodnije dok stare - MIT

Foto: lev dolgachov

Iako se žena može osjećati zdravom u svojim četrdesetim godinama, njezina plodnost nije na razini kakva je bila u njenim tridesetim godinama, kažu brazilski istraživači. Iako dokazi da se u kasnijoj dobi ometa plodnost nisu jednoznačni, podaci pokazuju da je u dobi od 25 do 27 godina uspješnost trudnoća oko 80 posto. Nasuprot tome, brojka je bliža 50 posto kod ljudi u dobi između 40 i 45 godina.

2. Muškarci su manje plodni kako stare - ISTINA

Utjecaj muškarčeve dobi kod plodnosti manje je jasan. Brazilski tim stručnjaka otkrio je da postoje jasni pokazatelji da stariji očevi imaju spermu niže kvalitete. Istraživanja su pokazala da su muškarci mlađi od 25 godina najplodniji, a među tim muškarcima 95 posto sperme nema oštećenja DNA - što je brojka koja se spušta na 80 posto kada navrše 35 godina.

3. Žene imaju 'plodna razdoblja' - ISTINA

Autori kažu da su, iako to nije nemoguće, šanse začeća vrlo niske izvan njihova 'vremenskog prozora'. Najbolje šanse za trudnoću su šest dana prije dana ovulacije. Dan ovulacije pada dva tjedna prije krvarenja. Seksate li se samo dan nakon ovulacije, vaš trud bit će uzaludan.

4. Lubrikanti ubijaju spermu - TOČNO

Lubrikanti mogu pojačati aktivnost u spavaćoj sobi, ali oni ne čine ništa za sposobnost sperme da bolje pliva, kažu istraživači. Štoviše, u mnogim se istraživanjima pokazalo da negativno utječu na pokretljivost spermija u različitim koncentracijama. Sperma počinje sporije plivati ​​15 minuta nakon dodira s lubrikantom, dok nakon dodira s uljem gorušice koje odlično djeluje kao lubrikant sperma ostaje hiperaktivna, te se ne smanjuje njena sposobnost. Brazilski znanstvenici dodali su da nalazi poput ovih ukazuju da ulje uljane repice, bebi ulje ili ulje gorušice treba koristiti kao lubrikant jer ne utječu značajno na pokretljivost spermija.

5. Seks bliže ovulaciji začet će dječaka - MIT

Popularno uvjerenje je da spol djeteta ovisiti o razdoblju ženina ciklusa u kojem je začeto. Tako seks bliže danu ovulacije povećava šanse za dječaka, a seks nakon dana ovulacije znači da je veća vjerojatnost da ćete dobiti djevojčicu. No brazilski tim tvrdi da postoje ograničeni dokazi o tome, čak i u znanstvenim studijama.

6. Dijeta će povećati žensku plodnost - MIT

Nema dovoljno dokaza koji bi potvrdili da će određeni načini prehrane, poput vegetarijanstva, niskomasne dijete ili slično - pomoći kod trudnoće. Čak i kad se radi o drugim hranjivim tvarima i dodacima, poput vitamina D i folne kiseline. Međutim, folna kiselina je važna za razvoj zdravog djeteta, a žene koje pokušavaju zatrudnjeti trebaju ju uzimati upravo iz tog razloga.

7. Dijeta će povećati mušku plodnost - ISTINA

Foto: Dreamstime

Muška sperma pretrpjet će određena oštećenja ako muškarac ima višak kilograma i nezdravo živi. Konzumiranje previše alkohola, kofeina, crvenog i prerađenog mesa, šećera i visokomasnih mliječnih proizvoda može smanjiti šanse za trudnoću, ističu autori. S druge strane, redovita konzumacija ribe i morskih plodova, peradi, žitarica, povrća i voća te mliječnih proizvoda s niskim udjelom masti mogu poboljšati kvalitetu spermu.

8. Pušenje utječe na plodnost muškaraca i žena - ISTINA

Pušenje je općenito nezdravo, a samim time utječe i na plodnost. Kod žena postoje dokazi da pušenje smanjuje šanse za trudnoću i povećava postotak pobačaja te uzrokuje raniji početak menopauze. Kod muškaraca, pušenje može oštetiti sjeme na razini DNA.

SMIJETE LI SE SEKSATI AKO STE PODVRGNUTI MEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI?

Mnogi liječnici smatraju kako bi se parovi trebali suzdržavati od seksa, vjerujući da bi seksualna aktivnost mogla naškoditi zametku ili implantaciji. No nema nikakvih znanstvenih dokaza koji opravdavaju zabranu vođenja ljubavi tijekom postupka izvantjelesne oplodnje. Seksualna aktivnost ne može naškoditi zametku, a seks neće negativno utjecati na uspješnost implantacije. Studija provedena na 390 žena nije pronašla statistički značajnu razliku između onih koji su imali seksualni odnos u roku od 12 sati od prijenosa zametka izvantjelesne oplodnje i onih koji nisu.

