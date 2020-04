Marie Kondo se sada 'baca' na organizaciju poslovnog života

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kreativna djevojka je prazan prostor pretvorila u smočnicu

Takumi Kawahara gleda kako njegova supruga, Marie Kondo, četkom masira svoje lice odjevena u kućni ogrtač dok sjedi kraj buketa rascvjetale trešnje.

Uz instrumentalnu glazbu, ona snima novi video uz pomoć desetak pomoćnika za svojih preko 3,5 milijuna pratitelja na Instagramu - otkrivajući im 'kako čistiti lice četkom'. Kondo zatvara oči, duboko udahne i započinje malim kružnim pokretima na čelu. Kad otvori oči euforično gleda u kameru.

Kawahara, generalni direktor KonMari Media, koji je 2015. osnovao sa suprugom, njenim je lifestyle guru statusom stekao veliko bogatstvo. Kondo je u žiži javnosti od 2011. godine, kada je u Japanu objavila časopis 'The Life-Changing, Pulsing Magic of Tidying Up'.

Nakon čišćenja, Kondo se sada usmjerila na korištenje svojih metoda u organizaciji poslovnih života ljudi. U travnju je objavila novu knjigu, zajedno s profesorom poslovne škole Sveučilišta Rice Scottom Sonensheinom, pod nazivom Joy at Work: Organizing Your Professional Life, što otvara vrata prodaji organizacije proizvoda i usluga poslovne vrste.

- Uređivanje radnog mjesta daje vam priliku da razmislite o tome kako radite i što vam se sviđa u poslu - kaže Kondo.

I u svom osvajanju korporativnog svijeta, čini se kako se ona sama bori s pitanjem koji posao nju usrećuje, budući da nakon nekoliko godina odbacuje svoju shemu organizirane poduzetnice i prelazi na nešto novo, jer joj staro više ne donosi radost.

Supruga je upoznala s 21 godinom, primijetivši ga u dizalu zahvaljujući znački koju je nosio na odijelu na kojem je bio japanski simbol za riječ san.

- Kad sam to vidjela, pomislila sam 'kako strastvena osoba'. Iako je on ekstrovertiran, a ja introvertirana, u osnovi smo isti - zaključuje.

Rađanje KonMari metode

Ona je u to vrijeme već imala svoje snove, već je odlučila svoju cjeloživotnu strast za uređivanjem pretvoriti u karijeru.

Kao djevojčica od pet godina postala je fascinirana umijećem organizacije doma, Kako je odrastala, počela je pospremanje doživljavati kao manifestaciju nečeg dubljeg. Osjetila je duhovnu povezanost s određenim predmetima koji su potaknuli tokimeku, japansku riječ koja se odnosi na treperenje koje osjećate u svom tijelu kad vas nešto veseli. Ova ideja postala je temelj njezina urednog pristupa, danas poznatog kao KonMari metoda.

Na fakultetu je studirala sociologiju, no usporedno s tim gradila je svoj posao 'pomaganja ljudima da se riješe nereda u domu'. Kako je potražnja za njezinim uslugama rasla, jedan klijent je predložio da napiše knjigu kako bi ljudi to mogli učiniti sami. To je i učinila - te stekla svjetsku slavu.

Ono što njen suprug i danas ne razumije, jest kako je Kondo filozofija pospremanja osvojila svijet. Naime, u Japanu svi žive u malim kućama, tako da je lako shvatiti kako imaju poteškoća s pospremanjem. No, na zapadu su nekretnine veće, pa mu je broj pratitelja njene supruge i danas šokantan.

Da je ova tiha i uporna Japanka doista jedinstvena u svom poslovnom pristupu pokazale su i brojke, njena je knjiga već u prvoj godini prodana u dva milijuna primjeraka. Stoga, nema sumnje da će njeno bacanje na 'organizaciju poslovnih prostora i života ljudi' biti jednako uspješno, piše Fast Company.

