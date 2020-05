Marinko iz Banja Luke Melaniji Trump dizajnirao lakirane šlape

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Holivudska dijeta Siniše Vuce: 'Ne jedem i do 14 sati na dan'

Melanija je predivna dama, baš kako žena mora biti, a dodatno me veseli i to što je s ovih naših prostora. Prije četiri godine sam joj, kad je tek krenula predsjednička kampanja u SAD-u, poslao dva para cipela - bijele i zlatne. Za ovu kampanju i ostanak u Bijeloj kući ću joj poslati bijele papuče - objašnjava Marinko Umičević (63) iz Banja Luke, tehnički direktor tvornice obuće Bema.

Na ideju je došao sam, a budući da je, kako kaže, u obućarskoj industriji već više od 40 godina, sam je i dizajnirao svu obuću koju je slao Melaniji. Ona mu je prije četiri godine i osobno zahvalila te ga pozvala na prijem u Bijelu kuću.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

- Poslala mi je mail i bila je jako ljubazna, a ja sam nju pozvao da dođe na ćevape kod nas u Banja Luku. No do SAD-a nisam stigao jer nisam dobio vizu - objašnjava Umičević i kaže da ne zna je li Melanija ikad obula njegove cipele. Nada se da će papuče nositi često.

- Zamišljam kako ih nosi nakon tuširanja, u njima dolazi do kreveta i ondje čeka svog princa na bijelom konju - smije se Umičević dodajući kako je sva obuća koju je izradio za Melaniju unikatna, pa iako je prvim cipelama postigao svjetski interes i mnogi su tražili da za njih napravi kopiju, ostao je odlučan.

- Te cipele, a sada i papuče, predstavljaju gestu. Želim da ona svrne pogled na ove naše krajeve i da se svi skupa okrenemo budućnosti. Bijela je boja mira, pa je i tu simbolika, a i Bijela kuća je sada njezin dom pa joj želim da i ostane ondje, iako mi se čini da se osjeća više kao ptičica u kavezu i da je ondje zarobljena - nastavlja Umičević dodajući kako su papuče izrađene od teleće kože i presvučene bijelim lakom, a ukrasio ih je Zmijanjskim vezom sa zlatnim nitima. Riječ je o tradicionalnom vezu žena iz sela u kraju Zmijanje u Bosni i Hercegovini, a njime su ukrašavale odjeću i posteljinu.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

- Veličina je 39, a ukupna vrijednost papuča je oko sto eura, ali mislim da sve zajedno kao gesta ima puno veću emotivnu vrijednost. Dodatno, čujem i da joj je kći Ivanka u SAD-u ima neke tvornice obuće, pa tko zna, možda bude i kakva suradnja. Čovjek se uvijek treba nadati - smije se Umičević pojašnjavajući kako je uz papuče i ogledalce želio poslati i domaće rakije, no rekli su mu da boca neće proći sigurnosne provjere pa je odustao od toga.

Pitali smo ga zašto se odlučio darovati cipele baš Melaniji, a ne, recimo, Angeli Merkel.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

- Ne volim Angelu Merkel, ona je žena mašina. Nije majka pa nema taj osjećaj, a drugo, ipak žena treba biti ženstvena, dama, i humanitarka. Merkel to nije zaslužila - odlučan je on.

Papuče za Melaniju su spremne, a poslat će joj ih krajem mjeseca, čim krene kampanja u SAD-u. Za Donalda nije pripremio ništa.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

- Njemu ne šaljem ništa da ne shvati krivo ako dobije papuče pa da ispadne da mislim da je papučar - kazao je Marinko. Kaže da su vijest o papučama iz tvornice objavili tek u utorak pa Prva dama vjerojatno nije ni čula da joj pripremaju iznenađenje, ali vjeruje da će mu se javiti, makar kad ih dobije. Hoće li ih obuti i nositi, njezina je odluka, no on ističe kako mu na njezin poziv ne bi bilo teško otići do SAD-a i osobno joj pomoći da ih obuje.

