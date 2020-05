Holivudska dijeta Siniše Vuce: 'Ne jedem i do 14 sati na dan'

Prije 16 mjeseci imao sam 130 kila, za desetak mjeseci skinuo sam 25 kila, zatim u pola godine malo pomalo još pet i sad sam na željenih 100 kila, kaže nam oduševljeni Siniša Vuco (49).

Splitski glazbenik otkrio nam je svoj recept za mršavljenje.

- U stvari, ja uopće ne jedem puno, izbjegavam jesti kruh i piti alkohol, po noći sam budan jer završavam album Živog blata ‘Kad program završi’, pa danju zato spavam. Ne dižem se prije popodneva, to znaju svi koji su mi imalo bliski. Malo i hodam te nastojim da svaki dan 12-14 sati u komadu ne jedem doslovno ništa - kaže Vuco, koji zapravo prakticira “intermittent fasting”, što u prijevodu znači “povremeni post”.

Nema do janjetine

Riječ je o vrsti prehrane koja zapravo smanjuje unos kalorija jer se jede u periodu od osam sati. U tih osam sati, kad je dopušteno jesti, jede se koliko se može, no s vremenom se apetit smanjuje, što pak dovodi do gubljenja na težini. Vucu smo odmah pitali je li se odrekao janjetine, svojeg zaštitnog znaka, na što nam kaže:

- Nisam se ničega odrekao, ali sve zapravo konzumiram u puno manjim količinama. Nikad ne doručkujem i ne ručam jer tad u stvari spavam. Jedini obrok su mi večera te potom malo voća i mliječnih proizvoda. Kruh gotovo pa nikako ne jedem. Vino pijem svaka dva tjedna, a tad popijem, moram priznati, koliko mogu. Potom opet dva tjedna ne popijem ni kapi.

Vuco pretjerano ne radi ni na fizičkoj aktivnosti.

- Jedino što hodam je od stana do auta, koji mi je u garaži. Dobro je i zdravo šetati i trčati, naravno, ali sve u životu ima jednu svoju granicu. Shvatio sam gledajući druge da prevelika fizička aktivnost nije pretjerano dobra, odnosno čim se prekine s njom, kile se vraćaju - kaže Vuco.

Smatra da se samo ekstremnim mjerama može doći do velikih pomaka, a njemu je u mršavljenju najviše pomogla jaka psiha i odluka da mora doći sa 130 na 100 kila.

Za sebe kaže da je “fanatik”.

- Ja sam u svemu takav tako da nekoliko dana u tjednu doslovce gladujem, ali kad stanem na vagu budem sretan jer fanatizam i odricanje daju željene rezultate. Sad sam opet mlad, lijep i zgodan, a od mene poželjnijeg glazbenika u Hrvatskoj nema - kaže Vuco, koji priznaje da nekad “zastrani” pa navali na hranu, a nakon toga dobije i do dva kilograma. No, odmah se vrati na svoj režim prehrane jer ima jaku volju. Sretan je što danas, kako kaže, može staviti majicu u hlače. Namjerava skinuti još pet kila, a za kraj poručuje kako je za uspješno mršavljenje najbitnija snaga volje i uma, kojeg je istrenirao do maksimuma. Zato planira na ljeto započeti sa seminarima na kojima će polaznicima govoriti o tajni mršavljenja, ali i “povećanju životne potencije”.

Važna je i snaga uma

- U inozemstvu sam upoznao neke ljude koji su me naučili, dotaknuli, netko to može više, a netko manje, svi posjedujemo tu unutarnju energiju. Pokušavao sam zadnjih mjesec dana usmjeravati tu unutarnju energiju, manipulirati s njom. I jednostavno sam uspio snagom uma, mentalnom snagom, skinuti toliko kila. Bez puno filozofije. A normalno jedem i normalno pijem - zaključio je Siniša Vuco.

No Vuco nije jedini kojeg je post “stanjio” i pomaže mu u održavanju željene kilaže. Mnogi slavni glumci i pjevači na taj način učinkovitije sagorijevaju masti i ostaju u dobroj fizičkoj formi.

Pjevačica Beyonce, primjerice eliminirala je iz prehrane grickalice, slatkiše i prženu hranu, a to je jedno od glavnih (i jedinih) pravila povremenog posta - svjesno preskakanje određenih obroka u vremenu kada se ne jede. To u osnovi pomaže održavanju dobre brzine metabolizma, ali pomaže u regeneraciji tijela, jačanju imuniteta, te boljem učenju i pamćenju.

Selena Gomez tvrdi da prestaje jesti navečer u devet i do sljedećeg dana do ručka ne jede ništa. Navodi da joj je preskakanje doručka omogućilo da ustabili metabolizam i razinu energije, a takav ražim prehrane pomogao suzbiti žudnju za slatkim i izgubiti suvišnu težinu prije par godina.

S dijetom 16:8 zaboravite na grickanje kasno uvečer

Režim dijete 16:8 kreiran je oko jednog jednostavnog pravila, a to je da se 16 sati u svakom danu posti, dok se u ostalih osam sati raspoređuju i kreiraju manji obroci.

Raspored radite sami, ovisno o tome kad započinjete s jelom. Doručkujete li oko 9 sati, tad ćete zadnji obrok planirati u 17 sati, dok kasniji jutarnji obrok, oko 11 sati, znači da je večera u 19 sati - što znači da ćete prekrižiti kasnovečernja grickanja i nepotreban unos kalorija. Kad postite, poželjno je piti nezaslađen čaj i kavu te vodu i dijetalne sokove. U razdoblju od osam sati, kad je hrana dopuštena, savjetuju se lagani i zdravi obroci, uz tek povremeno uživanje u omiljenim poslasticama.

- Svakodnevni post je učinkovito sredstvo za mršavljenje jer u periodu dok posti, tijelo gladuje i počne sagorijevati nakupljene masnoće - kažu znanstvenici sa Sveučilišta Illinois u Chicagu.

Beyonce

Ovaj post joj pomaže da održi stalnu razinu energije. Ne gricka ‘gluposti’ kad ne treba.

Jennifer Lopez

Oduvijek je bila posvećena zdravoj prehrani, a ona je uključivala i osmosatni post.

Hugh Jackman

Sjajna stvar je što nakon ove dijete bolje spava. Razmišlja da je se pridržava zauvijek.

Terry Crews

Prvi obrok pojede oko 14:00 sati, pa jede sve do 22 sata. Između pije kavu ili čaj.

Nicole Kidman

Vitku figuru održava tako da dan započinje doručkom u 10 sati, a večera prije 18 sati.

Reese Witherspoon

Ujutro se osvježi zelenim smoothiejem i kavom.