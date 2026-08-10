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Mario Mandarić poklanja odmor iz snova samohranom roditelju u Krapinskim toplicama

Piše Bruno Serdar,
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Mario Mandarić poklanja odmor iz snova samohranom roditelju u Krapinskim toplicama
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Zagreb: Zero Waste Food radionica s chefom Mariom Mandarićem na Ilici | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Mario Mandarić dirnuo je pratitelje velikom gestom. Samohranom roditelju s djecom poklanja tjedan odmora u kući s bazenom u Krapinskim Toplicama, a paket su dodatno začinili ulaznicama za aquapark i wellness

Admiral

Poznati hrvatski chef, poduzetnik i humanitarac Mario Mandarić ponovno je pokazao svoju velikodušnu stranu, ovoga puta putem objave na Instagramu koja je dirnula mnoge. Mandarić je odlučio pokloniti tjedan dana odmora u svojoj kući za odmor u Krapinskim Toplicama jednom samohranom roditelju s djecom, a njegova je gesta izazvala lavinu pozitivnih reakcija.

Mandarić, koji je široj javnosti poznat kao bivši vlasnik Michelinovog restorana Noel i zagovornik "zero-waste" gastronomije, na svom je profilu objavio kako se u njegovoj "Holiday House Mia" oslobodio termin od 24. do 30. kolovoza. Umjesto da ga komercijalno iskoristi, odlučio ga je darovati onome kome je to najpotrebnije.

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Foto: Instagram/holidayhouse.mia

U svojoj objavi chef je detaljno opisao što sretnu obitelj očekuje. "Kuća ima bazen, trampolin, dječju kuhinju, veliku okućnicu i dovoljno prostora da se djeca igraju, a roditelj malo odmori i makne se od svakodnevice", napisao je Mandarić. Naglasio je kako u kući ima mjesta za još nekoliko osoba, pa sretni dobitnik može povesti i prijatelje ili rodbinu kako bi im pravili društvo.

Foto: Instagram/holidayhouse.mia

Ova humanitarna akcija dolazi u vrijeme kada se Mandarić, nakon uspješne karijere u vrhunskim restoranima, više posvetio konzultantskom radu kako bi proveo više vremena s obitelji, posebice s kćeri rođenom sredinom 2024. godine. Njegova usmjerenost na obiteljske vrijednosti očito se preslikala i na ovu plemenitu inicijativu. Pozvao je pratitelje da mu se jave ako poznaju samohranog roditelja kojem bi ovakav odmor puno značio ili da se prijave sami za sebe putem e-maila, jamčeći potpunu povjerljivost. Njegovi pratitelji su gestu dočekali s oduševljenjem, a komentari poput "Respect", "Svaka čast" i "Lipo i plemenito" samo su potvrdili koliko je javnost cijenila ovaj potez.

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U akciju se uključili i partneri

Foto: Instagram/holidayhouse.mia

Da bi doživljaj bio potpun, Mandarić je otkrio kako su se njegovoj ideji pridružili i partneri.

Foto: Instagram/holidayhouse.mia

- Naši prijatelji iz @aquaevivae u Krapinskim Toplicama, udaljeni tri minute vožnje od kuće, odlučili su se pridružit i počastit cilu obitelj ulaznicama za vodeni park, uz gratis ulaz u njihovu wellness zonu i saune - stoji u objavi. Time je paket odmora postao još bogatiji i privlačniji, nudeći obitelji potpuni bijeg od svakodnevnih briga.

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Ovaj potez Marija Mandarića, koji je 2021. godine uvršten i na Forbesovu listu "30 ispod 30", još je jedan podsjetnik kako društvene mreže mogu poslužiti kao moćan alat za činjenje dobra i povezivanje zajednice. Njegova inicijativa nije samo darivanje odmora, već i slanje snažne poruke o empatiji i brizi za druge.

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