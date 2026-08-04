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Zašto je ljetovanje u Turskoj hit? 'Sve je bilo uključeno u cijenu'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 9 min
Zašto je ljetovanje u Turskoj hit? 'Sve je bilo uključeno u cijenu'
Foto: 123RF
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I dok je u Hrvatskoj hotelska ponuda ograničena usred ljetne sezone i sve se mora nadoplaćivati, u inozemstvu je organizacija ljetovanja savršena i uz mnoštvo pogodnosti

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Ako početkom kolovoza već niste isplanirali i rezervirali smještaj za godišnji odmor tijekom tog mjeseca, teško ćete pronaći opciju koja baš potpuno odgovara vašim željama jer je većina aranžmana već bukirana. Doduše, na Bookingu se još može pronaći smještaj u apartmanima, kod domaćina koji nemaju baš sve rezervirano ili su im gosti otkazali. Još se može pronaći smještaj u apartmanu za četveročlanu obitelj od 1000 do 1200 eura, no ako tražite opciju odmora all inclusive - ili barem onoga kod kojega su većina obroka i čišćenje apartmana riješeni, a vama preostaje samo izležavanje na plaži - naše iskustvo je pokazalo da je prilično teško pronaći "rupu". Pokazalo se to u većini domaćih resorta s all inclusive ili sličnom ponudom, ali i u nekima od inozemnih destinacija koje mnogi biraju tijekom ljeta.

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