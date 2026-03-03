'Speed dating' za vjernike: Župa u Solinu postala je mjesto za pronalazak partnera za brak

U svijetu digitalnih aplikacija i brzih spojeva, gdje se mnogi osjećaju izgubljeno u beskrajnom moru profila, pronaći partnera za ozbiljnu vezu i brak postalo je, čini se, teže no ikad. Ta takozvana 'kriza dejtanja', obilježena površnim odnosima i nedefiniranim druženjima, ostavlja mnoge neispunjenima, dok tradicionalno udvaranje djeluje poput zaboravljene scene iz starog filma.

Kao konkretan odgovor na taj izazov, u Solinu se pojavila hvalevrijedna inicijativa Crkve, svojevrsni katolički ‘speed dating‘ za sve one željne braka koji traže nešto više od prolaznog kontakta i temelje vezu na zajedničkoj vjeri.

Mjesto održavanja, Župa Gospe od Otoka u Solinu, nije slučajno odabrano. Riječ je o najstarijem marijanskom svetištu u Hrvata, mjestu dubokih kršćanskih korijena koji sežu do rimske Salone.

Time ovi susreti dobivaju dublji, duhovni kontekst; ne odvijaju se u bučnom kafiću ili iza ekrana pametnog telefona, već na tlu posvećenom stoljećima vjere. To je mjesto pohodio i papa Ivan Pavao II. 1998. godine, ističući ga kao znak nade i utjehe.

Više od običnog druženja

Susreti se održavaju svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, a vodi ih don Boris Vidović u suradnji s katoličkom udrugom 'Prilika za Susret', koja je već poznata diljem Hrvatske po organizaciji sličnih događaja. Program je pažljivo osmišljen kako bi se stvorilo sigurno i poticajno okruženje.

Večer uvijek počinje duhovnim sadržajem – svetom misom, klanjanjem ili pobožnošću križnog puta – jer je zajednička vjera temelj svega. Tek nakon toga slijedi neformalno druženje uz okrjepu, predavanja ili interaktivne radionice koje često pokrivaju teme poput komunikacijskih vještina, emocionalne zrelosti ili preduvjeta za zdravu kršćansku vezu.

Ciljana publika su slobodni muškarci i žene, najčešće u dobi od trideset do pedeset godina, no vrata su otvorena svima koji ispunjavaju ključni uvjet: da su praktični katolici 'otvoreni za sakramentalni katolički brak'. U pozivu koji se širi društvenim mrežama navodi se kako su susreti prilika za upoznavanje ljudi istih vrijednosti, bilo u potrazi za životnim partnerom ili jednostavno za širenjem kruga prijatelja u vjeri.

Inicijativa već sada privlači sudionike iz cijele Dalmacije, od Zadra do Dubrovnika, a uspjeh brojnih sličnih projekata diljem Hrvatske potvrđuje da postoji stvarna i rastuća potreba za ovakvim oblikom upoznavanja.

Platforme poput katSus-a i razni susreti uživo već su rezultirali s desecima sklopljenih brakova, pokazujući da mnogi traže prostor za susrete temeljene na zajedničkim, dubljim vrijednostima. U društvu u kojem, prema istraživanjima, više od 65% ljudi smatra zajedničku vjeru ključnom za uspješan brak, ovakvi događaji nisu tek alternativa, već logičan odgovor na čežnju za ljubavlju koja je utemeljena na čvrstim temeljima, daleko od prolaznosti i površnosti modernog svijeta spojeva.