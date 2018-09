Maslinovo ulje uz dodatak malo matičnjaka pomaže kod gihta

Domaće maslinovo i bučino ulje već bez ikakvih dodataka sadrže brojne hranjive i ljekovite sastojke. No ako u njima namačemo ljekovito bilje tijekom nekoliko tjedana dobit ćemo vrlo korisne pripravke koji ujedno sadrže i ljekovita svojstva pojedine biljke. Takve pripravke moguće je koristiti i kao aromatični dodatak salatama, no pritom moramo paziti da smo upotrijebili samo jestive biljke, odnosno one koje se mogu piti i kao čaj.

Neke druge, poput arnike, pelina i bršljana, više se ne preporučuju za unutarnju upotrebu, nego samo za mazanje, masažu i obloge koji se nanose na oboljela mjesta. U jednom je pripravku također moguće kombinirati više biljaka, no poželjno je to činiti tako da svaku maceriramo (namačemo) zasebno, pa tek tad pomiješamo dva oplemenjena ulja. Uljne iscrpine spravljamo iz biljaka koje sadrže velike količine hlapivih ili eteričnih ulja. Ona se dobro tope u masnim uljima.

Za pripremu koristimo suhu biljku i prelijevamo je uljem kako bi bila dobro prekrivena. U pravilu se stavlja 10 g suhih listova ili cvjetova, odnosno 15 g suhog korijenja i plodova na 100 ml ulja. Biljna uljna iscrpina neka tri tjedna stoji u tamnim, do ruba napunjenim staklenkama, na hladnu mjestu (ne u hladnjaku). Time onemogućujemo da ulje prebrzo postane užeglo. Nakon propisanog vremena uljnu iscrpinu cijedimo. Biljne dijelove dobro istisnemo u cjedilu za čaj ili na lanenoj krpi. Tako pripremljenu iscrpinu možemo čuvati šest mjeseci.

Važno je nabaviti ulja dobre kvalitete, odnosno hladno prešana ulja koja sama po sebi sadrže mnogo aktivnih tvari, kao što su nezasićene masne kiseline i vitamini topivi u uljima tako da ih ne treba dodavati. Za spravljanje ulja za masažu i ulja za čišćenje kože prikladno je bademovo ulje, maslinovo ulje, sojino ulje, ulje iz klica žitarica i koštica grožđa, avokadovo ulje i brojna druga ulja. U nekim slučajevima, za spravljanje uljnih iscrpina možemo uzeti mineralna ulja koja inače koristimo za njegu dojenčadi.

Njihova je prednost u tome što ne postaju užegla. Ulja marelice, badema, lješnjaka, masline i kokosa izvrsna su za zdravlje kože, no za njegu je bitno koristiti samo hladno prešana biljna ulja jer neće zamastiti kožu ni zatvoriti pore. U tradicionalnim receptima najčešće se koristi maslinovo ulje.

Međunarodne konvencije kažu kako se kvaliteta maslinova ulja određuje na temelju kiselosti, a najcjenjenije je ekstra djevičansko kod kojeg udio kiselosti ne prelazi 0,8 posto, a dobiveno je hladnim prešanjem najbolje kvalitete dozrelih maslina. Uobičajena je zabluda da se kuhanjem ili prženjem gube ljekovita svojstva, a činjenica je da se maslinovo ulje ne razgrađuje brzo poput ostalih ulja, dok biološki aktivne kiseline ostaju stabilne prilikom grijanja te se nutritivna vrijednost ne mijenja.

Ono je dobar izvor nezasićenih masnih kiselina, naročito oleinske kiseline koja snižava LDL, odnosno “loši” kolesterol koji može začepiti krvne žile, a ne utječe na količinu “dobrog” HDL kolesterola koji čisti arterije.

U kombinaciji s vitaminom E, sterolima i polifenolima, lecitinom i karotenom, maslinovo ulje smanjuje rizik od ateroskleroze, sprečava neke vrste karcinoma i oksidaciju masti u organizmu, nastanak žučnog kamenaca, srčanih oboljenja,čira na želucu i dvanaesniku, pretilost, pozitivno djeluje u prehrani dijabetičara i ima protuupalna svojstva.

20 ljekovitih recepata:

1. Maska za sjajnu kosu - Za sjajnu i zdravu kosu uzmite manju količinu (oko 1 žličice) djevičanskog kokosova ulja i namažite kosu nekoliko sati prije pranja. Ulje se uvijek nanosi na suhu kosu, poslije je operite na uobičajeni način.

2. Jednostavni detoks - Pomiješajte žlicu maslinova ulja i limunova soka te popijte ovaj koktel prije nego što bilo što drugo popijete ili pojedete. Ova kombinacija pomaže rad probavnog sustava i čisti od toksina.

3. Suha koža - Shea maslac (karite) sadrži UVA i UVB zaštitu. Koristi se za izradu balzama za usne, krema za sunčanje i za ruke. Izvrstan je za njegu osjetljive i suhe kože.

4. Njega lica - Umjesto kreme utrljajte nekoliko kapi avokadova hladno prešanog ulja u kožu lica. Umjesto uobičajenih losiona za tijelo možete koristiti hladno prešana ulja marelice, badema ili kokosa.

5. Matičnjak kod reume i gihta - Potrebno vam je 4 žlice suhih listova matičnjaka (ili 8 žlica svježih) i 3 dl maslinova ulja. Usitnjene listove stavite u bocu, prelijte uljem i začepite vatom. Ostavite da odstoji od 4 do 6 tjedana na toplom i tamnome mjestu. Prema potrebi, masirajte bolna mjesta u slučaju reume, gihta i bolnih mišića.

6. Mažuran za proširene vene - Šaku suhog mažurana prelijte s 200 ml maslinova ulja i ostavite da stoji dva tjedna. Procijedite kroz gazu i ulijte u tamnu bočicu. Čuvajte na tamnom i hladnome mjestu. Rabite za masažu kod bolova u mišićima, ukočenih zglobova, proširenih vena i kožnih bolesti.

7. Brđanka - Masažno ulje brđanke (arnike) možemo pripremiti tako da jedan dio suhe biljke prelijemo s pet dijelova kvalitetnog ulja. Koristimo ga za masaže kod bolesti mišića i zglobova, proširenih vena, modrica, uganuća i uboda kukaca.

8. Anti age gel - U gel iscijeđena lista aloe dodajte nekoliko kapi ekstrakta koštica grejpa i nekoliko kapi ulja s vitaminom E. Stavite u staklenku i čuvajte u hladnjaku (traje 15 dana). Koristite svaku večer umjesto kreme ili kao masku dva puta na tjedan.

9. Nevenovo ulje - Svježe cvjetove vlasca stavimo u staklenku i prelijemo octom. (Može jabučni, ali u alkoholnom će imati lijepu ljubičastu boju.) Dobro zatvorimo i ostavimo na tamnome mjestu. Nakon 10-ak dana vidjet ćemo da je ocat dobio blagu ljubičastu boju. Tad procijedimo ocat kroz plastično cjedilo i ulijemo u bočice.

10. Njega stopala - Kod oštećene kože preporučuje se mazanje uljem od sjemenki bundevi. Kod ispucalih peta uljem bundeve namažite stopala prije spavanja, navucite stare pamučne čarape, prespavajte u njima te ujutro operite noge toplom vodom i sapunom.

11. Češnjak u ulju - Cijele ili jednom prerezane češnjeve češnjaka prelijemo vrućom vodom i ostavimo da stoje 15 minuta. Osušimo ih krpom ili papirom. Prelijemo ih približno dvostrukom količinom maslinova ulja. Takvo ulje koristimo za salate ili ga uzimamo triput na dan, po jednu jušnu žlicu.

12. Ulje pasjeg trna - Pripremite 150 g svježih plodova pasjeg trna i 150 ml suncokretova ulja. Stavite plodove u staklenku i prelijte ih suncokretovim uljem. Držite na sobnoj temperaturi tri tjedna i povremeno promiješajte. Procijedite ulje (koje bi trebalo biti bistro) u drugu posudu. Uzimajte trideset kapi na dan tijekom najmanje tri tjedna.

13. Uklanjanje celulita - Potopiti suhi list bršljana u hladno prešano ulje (bademovo, maslinovo, suncokretovo), ostaviti mjesec dana i procijediti. Ovo ulje koristi se protiv celulita, tegoba s venama i gljivičnih infekcija kože. Zahvaćena mjesta treba redovito mazati uljem, a dobro ga je kombinirati s kupkama.

14. Protiv čira na želucu - U staklenku sa širokim grlom stavite usitnjeni suhi stolisnik (100 g) i prelijte litrom suncokretova ulja. Poklopite pergament-papirom ili prozirnom folijom te dobro zavežite. U veći lonac stavite sloj platnenih krpa, a na njih staklenku omotanu tkaninom. Ulijte u lonac hladnu vodu tako da oblije cijelu staklenku. Zagrijavajte na slaboj vatri sve dok voda ne zakuha i pustite da lagano kipi tri sata. Maknite s vatre te ostavite da se voda u loncu ohladi. Procijedite ulje kroz čistu platnenu tkaninu i ulijte u neprozirne bočice. Mažite uljem oboljela mjesta, a kod upale hemoroida pripremite obloge. Kod čira na želucu popijte ujutro i navečer prije jela po žličicu ulja.

15. Smilje - Za pripremu macerata, staklenka se napuni cvjetovima ili vršnim dijelovima smilja, prelije hladno prešanim biljnim uljem i ostavi da stoji od 4 do 5 tjedana i upotrebljava za njegu lica.

16. Lavanda za masažu - Šaku cvjetova lavande stavite u staklenku, prelijte s 250 ml maslinova ulja i ostavite da stoji dva mjeseca na suncu ili toplome mjestu. Nekoliko puta na dan masirajte dijelove tijela u kojima se pojavljuju bolovi, osobito nakon kapi.

17. Ulje od mrkve za regenerator - Naribajte korijen mrkve na sitni ribež, rasprostrite u tanki sloj te ostavite da se prosuši na zračnom i suhom mjestu tijekom jednog do dva dana, kako u mrkvi ne bi ostalo previše vode. Vrlo rahlo posložite naribanu i prosušenu mrkvu u staklenku te prelijte biljnim uljem tako da ono bude 3-5 cm iznad sloja mrkve. Ostavite 3-4 tjedna na tamnijem mjestu (nikako ne na direktnom suncu) uz povremeno lagano miješanje i ocijedite. Djeluje kao blago sredstvo za zaštitu od sunca, a odličan je i kao dodatak regeneratoru jer kosi daje blago crveni sjaj.

18. Upala uha - Sameljite i isjeckajte sedam svježih listova čuvarkuće i iscijedite sok. Pomiješajte s jednakom količinom bademova ulja. Kod upale vanjskog uha nekoliko puta na dan u uho nakapajte 5 kapi uljne mješavine i uho zatvorite vatom. Ulje se može koristiti i za mazanje kod kožnih tegoba.

19. Kamilica - Bočicu do grla napunite svježim glavicama kamilice i prelijte maslinovim uljem. Ulje mora pokrivati cvjetove. Dobro zatvorenu bocu ostavite 14 dana na suncu. Čuvajte u hladnjaku. Oboljela mjesta mažite nekoliko puta na dan.

20. Čičkovo ulje - Šaku suhog i sitno narezanog korijena čička prelijte s malo 90-postotnog alkohola. Pustite da odstoji dva tjedna. Ulijte pola litre maslinova ulja, pokrijte staklenku gazom i pustite da odstoji mjesec dana. Pri ispadanju kose i prhuti mažite vlasište jedanput na tjedan, a svakodnevno ga ispirite čajem od korijena.

