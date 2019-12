Masovni uzgoj stoke je glavni krivac za sječu šuma u svijetu

Istraživanja su potvrdila da je dijeta koja se temelji na biljnoj hrani najzdravija. Osim toga, bolja je za okoliš, kaže autorica i zagovornica zaštite okoliša Suzy Amis Cameron u knjizi “The OMD Plan: Swap One Meal a Day to Save Your Health and Save the Planet”.

- Samo zamjenom jednog obroka dnevno od mesa ili mliječnih proizvoda za obrok na bazi biljaka možemo smanjiti potrošnju vode i ugljičnog otiska u našoj prehrani za oko 25 posto. Ako u potpunosti prijeđemo na vegansku prehranu, taj udio možemo smanjiti za čak 60 posto - kaže Suzy te dodaje da tako možemo smanjiti i rizik od srčanih bolesti, raka i dijabetesa, ali i zaštititi tlo, vodu i zrak.

Foto: Promo

Jako malo ljudi shvaća da i naša hrana utječe na zagađivanje okoliša.

- Jela s mesom su jedan od najvažnijih doprinosa klimatskim promjenama. Gotovo ništa što učinite ne pomaže toliko okolišu koliko izbacivanje mesa i mliječnih proizvoda iz prehrane - tvrdi autorica.

Uzgoj stoke odgovoran je za gubitak do 80 posto amazonske prašume. Poljoprivreda je i veliki emiter stakleničkih plinova. Stočarski sektor pridonosi s oko 14 posto u sveukupnim globalnim emisijama stakleničkih plinova. Kad bi svi počeli jesti više obroka na bazi bilja, planet bi bio bolje mjesto, smatra.

