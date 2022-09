'Masturbacija je osnova zdrave veze. Dečko i ja to radimo svaki za sebe - i sviđa nam se tako'

Ankete su pokazale da prosječan muškarac masturbira i do sedam puta tjedno, dok se prosječni par seksa samo jednom u tom vremenskom razdoblju, kaže ekspertica za partnerske i seksualne odnose Nadia Bokody iz Sydneya.

Ona je ustvrdila je da masturbacija 'osnova bilo koje zdrave veze', te naglasila da ona i njezin dečko u masturbaciji uživaju svaki za sebe. Nitko se ne bi trebao igrati ćudoredne policije i postavljati partneru uvjete ili granice oko masturbacijskih navika.

POGLEDAJTE VIDEO: Izostanak seksa podjednako šteti i muškarcima i ženama

- Ipak, masturbacija ne smije postati zamjena za seks. Ako to radite samo zato da izbjegnete seksualni odnos sa partnerom, to je glupo i ostavit će posljedice na odnos - dodaje Bokody, te ističe kako žene ne bi smjele pretpostaviti da muškarcima ne treba seks ako ga češće ne iniciraju.

I nemojte pomisliti da je u pitanju samo muška lijenost, kaže Nadia Bokody. Naime, kad je sama odlučila otvoriti razgovor o tome sa svojim dečkom, ispostavilo se da je on prestao pokazivati inicijativu zato što ga je nekoliko puta odbila, što je povrijedilo njegove osjećaje.

- Dakle, masturbacija ne bi trebala zamijeniti seks u vezi, no imajte na umu da ni partner ponekad neće ulagati energiju u to da se održi vaš seksualni život, tako da rješenja morate potražiti sami. Jedini način na koji ćete otkriti je li se partner 'isključio' iz vaše spavaće sobe jest otvoreni razgovor o tome, a rješenja su često vrlo jednostavna - kaže autorica.

Na primjer, ponekad je, dodaje, dovoljno samo postaviti jastuk ispod stražnjice da vas to oboje dovede do eksplozivnijeg orgazma, zaključuje, a prenio je The Sun.

