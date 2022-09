Žene nose 'svoj intimni miris' kako bi lakše privukle muškarce

Kad bi sve žene poslušale bizaran savjet britanske savjetnice za ljubavne veze, mnogi proizvođači parfema u svijetu bi propali. Njezin savjet glasi ovako - 'stavite prst u vaginu, a zatim ono što se uhvatilo za njega strateški utapkajte po zapešću ili iza uha kako biste povećale svoju privlačnost i zainteresirale muškarca'.

- To se zove 'vabbing', a izvorna ideja je bila će feromoni koje oslobađa vaša tjelesna tekućina privući potencijalne partnere k vama. Ono što ja najviše volim kod 'vabbinga' je to što slavi vulvu - pojasnila je Tracey Cox i dodala kako 'nije ništa novo koristiti vlastiti vaginalni sekret kao parfem'.

Osvrnula se zapravo na trend koji se u zadnje vrijeme nađe na TikToku, a promoviraju ga neke influencerice kako bi prikupile više klikova, jer sve što je vezano za vaginu golica maštu pratitelja.

U tekstu, koji prenosi Daily Mail, spominju se i reakcije na 'vabbing'. Mnogim ženama to zvuči gadljivo i ne vide smisao u premazivanju tijela vaginalnim iscjetkom.

Negativne reakcije Tracey Cox nisu jasne: 'Je li vagina stvarno tako zastrašujuća i odbojna?', zapitala se.

- Toliko se žena srami svojih genitalija. Tijekom 30-ak godina, koliko radim kao seksualni edukator, puno vremena sam provela u uvjeravanju žena da njihove genitalije izgledaju dobro i dobro mirišu - rekla je.

- Desetljećima potičem žene na 'vabbing' i još uvijek bih to toplo preporučila iz nekoliko razloga. Pisala sam o 'vabbingu' u svojoj prvoj knjizi: 'Hot Sex: How To Do It', prije dvadeset dvije godine. Tada se to nije zvalo 'vabbing' i nisam čak ni sigurna da je to bila poznata tehnika ili seksualna praksa. No ja sam mislila da je to nešto seksi - prisjetila se.

- U to smo vrijeme svi bili opsjednuti feromonima i korištenje vaginalnog sekreta za privlačenje partnera činilo mi se logičnim. Ako ste htjeli nekome poslati tajni, erotski biološki signal, zašto ne biste otišli ravno do izvora. Nažalost, feromoni se nisu, poput G-točke, baš pokazali kao sastojak seksualne čarolije kakvom smo se svi nadali - nastavila je.

- Naše tjelesne tekućine sadrže feromone, a feromoni u životinjskom carstvu mogu potaknuti seksualno uzbuđenje. Međutim, slabi su dokazi da oni čine isto i za nas ljude. Zapravo, malo je vjerojatno da ljudi mogu osjetiti feromone dovoljno da utječu na seksualnu privlačnost - pojasnila je.

- Onaj 'feromonski parfem' koji ste kupili i koji je obećavao da će izluditi ljude oko vas je otprilike jednako učinkovit kao voda iz slavine. Ponavljam, nema dokaza da 'vabbing' radi na privlačenju drugih zahvaljujući feromonima. Ali, to ne niti znači da ne funkcionira. Rekla bih da djeluje na psihološkoj razini - dodala je.

- Kad sam prije toliko godina pisala o 'vabbingu', to me je privuklo iz drugih razloga, a ne zbog feromona. Naime, nikad ne zanemarujte psihološki učinak vaših postupaka. Uranjanje prsta u vaginu i stavljanje sekreta iza uha je namjeran, svjestan čin. Kao da sami sebi kažete: 'Želim upoznati nekoga i možda ću htjeti imati seks s njim'. Ako to napravite prije nego krenete u noćni izlazak, izaći ćete van s potpuno drugačijim načinom razmišljanja od žene koja je stavila malo ruža i tradicionalnog parfema te pomislila: 'Možda bih mogla nekoga upoznati večeras'. 'Vabbingom' ste zapravo priznale same sebi da ste seksualno biće, želite seks i spremne ste biti zavedene - priča Cox.

Napominje da je psihološki učinak ovakvog postupka snažan i moćan. Naime, ljudi koji su zainteresirani za seks više flertuju, više se dodiruju, više gledaju u oči i kao posljedicu toga dobivaju više pažnje.

- Tip žene koja prihvaća 'vabbing' je onaj sa zdravom željom za seksom. Ne srami se snažnog libida i ne libi se to na neki način reklamirati. Ako ste žena kojoj je seks manje ugodan i/ili imate slabiji seksualni nagon, 'vabbing' može djelovati poticajno. Budući da se radi o nečemu što bi se moglo smatrati bizarnim, a vi to ipak odlučite napraviti, to vas može izvesti iz zone udobnosti, a time i potaknuti želju za seksom - savjetuje Tracey Cox.

