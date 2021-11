Naizgled sasvim običan mladić, ali zapravo je jako poseban. Naime, Matej Španović (27) ima poremećaj iz spektra autizma.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonia se unatoč downu zaposlila i odlično se snašla u radnom okruženju

Kada naučite da su neurodiverzalni ljudi zaista drugačiji – ne lošiji ili bolji, jednostavno drugačiji – promijeni vam se svijet, a kada upoznate Mateja, shvatite koliko različitih percepcija svijeta postoji. Koliko perspektiva i koliko nam one mogu obogatiti život. S razlogom se kaže poremećaj na spektru, jer se autizam manifestira različito kod svake osobe. Matej je oduvijek je htio biti glumac, a sada to i je! Igra glavnu ulogu u predstavi "Aut" redatelja Paška Vukasovića, čija je premijera bila 23. rujna u zagrebačkom kazalištu Mala scena. Pitali smo ga, je li u Hrvatskoj prvi kazališni glumac s poremećajem iz spektra autizma.

- Nisam siguran, ali mislim da je upravo meni pripala ta titula - kaže Matej skromno.

Pamti baš sve

U predstavi glume i Iva Šimić Šakoronja te Luka Bulović s kojima se poznaje od prije pa znaju kako funkcionira i kako mu pomoći ako je potrebno. Predstava je nastala po motivima romana 'Neobični događaj sa psom u noći' Marka Haddona, a dio je osmišljen kako bi gledatelje educirali o autizmu.

- Matej je prvi naučio tekst - rekao nam je Luka nakon predstave. Naime, za Mateja ne postoji koncept novaca ili vremena, ali druge informacije memorira u glavi kao od šale, pa često sudjeluje i u kvizovima (a i pobjeđuje).

Pitajte ga tko je osvojio Oskara 1997. za glavnu ulogu, Matej će znati. Nema 'tajne' kako on sve to memorira, samo pročita i ostane mu pohranjeno. Zna sve glumce hrvatskog glumišta, a i oni njega. Pravi je celebrity.

- Redatelj Paško i ja se poznajemo dugi niz godina, pa me zvao da glumim u njegovoj novoj predstavi. Našli smo se u ožujku - objasnio nam Matej, koji je 'razvalio' svoju glavnu ulogu u kojoj često i improvizira, ali ima i scena koje je proživio u djetinjstvu, ne tako ugodnih. Paško Vukasović za Mateja ima samo riječi hvale, a i jasno nam je zašto.

- Dugo sam želio raditi predstavu s njim, jer je genijalac. Malo tko ga može popratiti, elokventan je i specifičan. A ujedno jako iskren - on ne zna lagati, nema to u sebi - rekao nam je redatelj te dodao da s Matejom uvijek znaš na čemu si. Ljude često zanima je li u školi imao problema s vršnjacima.

- Znalo se dogoditi u osnovnoj s vremena na vrijeme, ali ništa ekstremno. Ne zamjeram im, pa nisu mi pobili obitelj - rekao je Matej kratko. On se fokusira na one njemu bitne stvari: gluma, poezija, filmovi i predstave. Zašto je htio postati glumac, nije niti on siguran.

Obožava filmove

- Nema jedne stvari zbog koje sam htio postati glumac. Volim gledati filmove, svih žanrova. Od kad znam za sebe mojih top tri glumaca su bili Denzel Washington, Robert DeNiro i Sergej Trifunović kojeg i osobno poznajem. Volim čitati poeziju kad mi je dosadno, najviše Shakespearea, a u zadnje vrijeme mi je interesantan i Kipling. A za glazbu nisam izbirljiv, kako vele susjedi Srbi: Volim slušati od Silvane do Nirvane - zaključio je.

Pogledajte predstavu 'Aut' u kazalištu 'Mala scena' te se nadamo se da će svoj djeci, koje god dobi bila, ova predstava otvoriti oči i upoznati ih s onima koji su malo različiti od njih.