Matematički trik postao je hit: Zašto nas to nisu učili u školi?

Korisni matematički trik koji može uštedjeti sate života postao je viralan, ostavljajući mnoge ljude s pitanjem 'zašto nas ovo nisu naučili u školi?', piše IFL Science.

Puno ljudi računanje postotaka smatra teškim, čak i uz pomoć kalkulatora. Na primjer, da smo vam rekli da izračunate 14 posto od 84 u glavi, vjerojatno biste zatvorili članak i otišli mrmljajući.

No, da znate način kako brzo i jednostavno izračunati postotak, tako ne biste mislili. Trik osobito koristan u dućanima za vrijeme rasprodaja nije poznat velikom broju ljudi, a na Twitteru ga je objavio Ben Stephens.

Fascinating little life hack, for doing percentages:



x% of y = y% of x



So, for example, if you needed to work out 4% of 75 in your head, just flip it and and do 75% of 4, which is easier. — Ben Stephens (@stephens_ben) March 3, 2019

This sounds like something everyone should ideally have known in high school but I’m today years old when I realized I can’t think in even basic math — Sandhya Ramesh (@sandygrains) March 5, 2019

GGGAAAHHHHHHHHH EVERY TEACHER I EVER HAS FAILED ME, AND I DON'T MEAN MY GRADES — The Power Principle (DIRECTOR'S CUT) (@NewMutant) March 5, 2019

O čemu se radi?

Odgovor na ovaj zadatak je naravno 3, što je puno lakše shvatiti kada pokušavate izračunati 75 posto od broja 4, nego 4 posto od broja 75.

It is!



18% of 50 feels hard to calculate.

But 50% of 18 is a doddle, right? — Ben Stephens (@stephens_ben) March 3, 2019

Primjerice, 18 posto od broja 50 zvuči kao naporan izračun, no 50 posto od 18 djeluje poprilično lako, zar ne? Naravno, odgovor je 9. Ako niste čuli za ovaj trik, nemojte se sramiti, niste sami.

