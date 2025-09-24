Obavijesti

Izgleda jednostavno...

Matematički zadatak za 3. razred osnovne škole zbunio sve: Možete li ga vi riješiti?

Zadatak iz trećeg razreda pokrenuo je žestoku raspravu na društvenim mrežama. Odrasli se s njime muče, ali djeca briljiraju s točnim rješenjem. Okušajte se i vi u ovom matematičkom izazovu

Jedan naizgled jednostavan matematički zadatak za učenike trećeg razreda osnovne škole izazvao je pravu raspravu na društvenim mrežama. Mnogi odrasli nisu mogli doći do pravog rješenja, što je zadatak učinilo viralnim hitom i pokrenulo raspravu o suvremenom obrazovnom sustavu. Ono što ovaj zadatak čini posebnim jest da zahtijeva više logičkog razmišljanja nego same računarske operacije.

Zadatak glasi: "Brat i sestra su prije 15 godina zajedno imali 25 godina. Koliko će godina zajedno imati za 15 godina?".

Ovaj zadatak je objavljen na društvenim mrežama i ubrzo su se pojavila dva najčešća odgovora: 55 i 85.

Dok su oni koji su odgovorili 55 jednostavno zbrojili 25 + 15 + 15, previdjevši da oboje stare, drugi su točno zaključili da konačan odgovor mora biti veći.

Točan rezultat zadatka je 85, a objašnjenje glasi:

Prije 15 godina, njih dvoje su imali ukupno 25 godina. Do danas je prošlo 15 godina, što znači da je svaka osoba starija za 15 godina. Ukupno su stariji za 30 godina (15 + 15), pa je zbroj njihovih godina danas 25 + 30 = 55 godina.

Za još 15 godina, svaka osoba opet će biti starija za po 15 godina. To je dodatnih 30 godina (15 + 15). Konačan zbroj njihovih godina za 15 godina iznosi 55 + 30 = 85 godina.

