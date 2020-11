- Volio sam ih raditi, platili su mi zgodno. Ove romanti\u010dne komedije otpla\u0107ivale su moju iznajmljenu ku\u0107u na pla\u017ei gdje sam mogao tr\u010dati bez majice - priznaje McConaughey.

Matthew McConaughey u svojoj knjizi otkrio važnu lekciju o roditeljstvu i želji za djecom

Glumac Matthew McConaughey u svojoj knjizi 'Greenlights' detaljno opisuje svoje pustolovno djetinjstvo, kako je odlučio ne snimati komedije ali i da mu je roditeljstvo među najbitnijim stvarima u životu

<p>S karijerom duljom od 20 godina, brojni obožavatelji se mogu osjećati kao da poznaju Matthewa McConaugheya (51). No, u svojoj novoj knjizi 'Greenlights', glumac je otkrio neke ključne i nikad otkrivene detalje koji su ga oblikovali kao osobu.</p><p>Rođeni je u Uvaldeu u državi Teksas. McConaughey je odrastao s dva starija brata i roditeljima koji su se dva puta razvodili i tri puta vjenčavali. U knjizi detaljno opisuje pustolovno djetinjstvo, tinejdžerske dane i kako je burna veza njegovih roditelja utjecala na njegov kućni život. Dnevnik koji je vodio od svoje 18 godine pomogao mu je da se prisjeti svih detalja iz tog vremena.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (brza vježba koja pomaže kod stresa):</p><p>- Bilo mi je neugodno čitati o vremenima kad sam bio siguran da ću biti arogantni mali klipan. I vratio sam se i pročitao i vidio sve te stvari. Ali, u većini slučajeva koje sam pročitao i pomislio da će mi biti neugodno, zapravo sam se smijao - rekao je McConaughey.</p><p>Traženje znanja tema je cijele knjige. Dvije priče koje se ističu u knjizi detaljno opisuju McConaugheyjeva samostalna duhovna putovanja u Brazil i Mali. </p><p>Njegovu knjigu 'Greenlights' mnogi nazivaju memoarima, a glumac je otkrio da mu nije uopće bio cilj napisati memoare, iako knjiga ima mnogo biografskih elemenata i ispričana je kronološki.</p><p>Nakon glavne uloge u 'Munjeni i zbunjeni', dobio je uloge u romantičnim komedijama poput 'Vjenčanje iz vedra neba' i Kako se riješiti frajera u 10 dana'.</p><p>- Volio sam ih raditi, platili su mi zgodno. Ove romantične komedije otplaćivale su moju iznajmljenu kuću na plaži gdje sam mogao trčati bez majice - priznaje McConaughey.</p><p>Ali, onda je počeo žudjeti za dramatičnijim ulogama, koje je, kako kaže, bilo teško pronaći. Otkrio je da je jedini način da dobije scenarije koje je želio bio taj da odbije uloge u romantičnim komedijama koje su mu nudili.</p><p>Tako je otkrio da je odbio nevjerojatnu ponudu od 14.5 milijuna dolara.</p><p>Zatim su uslijedile uloge u projektima poput 'Cijena istine', 'Paperboy', 'Čarobni Mike', 'Pravi Detektiv'.</p><p>Dobio je i Oscara za najboljeg glumca za ulogu u filmu 'Dobri dileri iz Dallasa', što mu je bio jedan od ciljeva kojeg je zapisao gotovo 22 godine ranije.</p><p>Još jedna stavka na tom popisu ciljeva bila je postati otac. To mu je bio glavni san. On i supruga Camila Alves odgajaju troje djece. Otkrio je i da postoji nekoliko lekcije koje želi naučiti svoju djecu.</p><p>- Ne dopuštamo riječ 'ne mogu'. Vjeruj da možeš, ljubi, a ne mrzi, govori istinu i ne laži - zaključio je McConaughey, a piše Yahoo.</p>