McDonald's u Jurišićevoj je prije 30 godina otvorio vrata: Zbog gužvi intervenirala i policija

McDonald's u Jurišićevoj je prije 30 godina otvorio vrata: Zbog gužvi intervenirala i policija
Zagreb: McDonalds u Jurišićevoj ulici, 17.1.1996. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

U velikoj gužvi koja je vladala na otvorenju, na prostoru predviđenom za 160 gostiju tiskalo se i nekoliko puta više ljudi. Među njima su bili i brojni ugledni Zagrepčani

Stotine ljudi tiskalo se još prije zore ispred Jurišićeve ulice broj 3. Stigli su iz Dubrave, Peščenice, Travnog i drugih dijelova Zagreba kako bi probali prve zagrebačke McDonald's hamburgere. Nestrpljiva gomila zatvorila je Jurišićevu ulicu već oko pet sati ujutro, pisao je Večernji list 2. veljače 1996.

