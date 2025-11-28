Medicinski horor: 'Umjesto da mi ukloni tumor, kirurg mi je trajno unakazio lice'

Za mnoge pacijente u Škotskoj odlazak pod nož trebao je biti početak oporavka, no pretvorio se u doživotnu noćnu moru. Ono što je započelo kao povjerenje u zdravstveni sustav završilo je razornim fizičkim ozljedama, psihološkim traumama i šokantnim otkrićem: nisu bili jedini. U središtu jednog od najvećih medicinskih skandala u povijesti Britanskog zdravstvenog sustava (NHS) nalazi se neurokirurg Sam Eljamel, koji je godinama radio bez adekvatnog nadzora, a stotine njegovih pacijenata danas traže odgovore kako mu je to uopće dopušteno.

Godine nemara i zataškavanja

Eljamel je bio voditelj neurokirurgije u bolnici Ninewells u Dundeeju od 1995. do svoje suspenzije 2013. godine. Unatoč brojnim upozorenjima zviždača još od 2009. - uključujući tvrdnje da je obavljao nepotrebne operacije, ostavljao mlađe kirurge bez nadzora i odlazio raditi privatno u vrijeme kada je trebao biti u bolnici - dopušteno mu je da nastavi raditi.

Štoviše, iako je 2013. navodno stavljen pod 'neizravni nadzor', postoje dokazi da je izveo više od 100 operacija bez prisustva nadređenog.

Nakon suspenzije, Eljamel se 2015. dobrovoljno izbrisao iz registra Općeg medicinskog vijeća, čime je izbjegao disciplinski postupak u Ujedinjenom Kraljevstvu. Danas radi kao kirurg u Libiji, izvan domašaja britanskog pravosuđa.

Životne tragedije pacijenata

Priče njegovih žrtava razotkrivaju razmjere katastrofe. Neki pacijenti probudili su se paralizirani, drugima je operiran pogrešan dio kralježnice, a jednome je umjesto tumora na mozgu uklonjena suzna žlijezda. Jedan pacijent živio je godinama s gotovo 60 centimetara žice ostavljene u tijelu.

Karen Walker otišla je na rutinsku operaciju uklanjanja tumora, a probudila se s presječenim ličnim živcem i trajnim unakaženjem. Mnogi su izgubili poslove, obitelji i mentalno zdravlje, boreći se s PTSP-om i suicidalnim mislima.

Odvjetnica Joanna Cherry KC istaknula je da su neki pacijenti bili tretirani s omalovažavanjem, opisivani kao „česti letači“ i „sezonski pretplatnici“ zbog ponovljenih korektivnih zahvata – koji su zapravo bili posljedica Eljamelovih pogrešaka.

Slučaj Fay Pelloie – jedna od najtežih tragedija

Posebno potresan je slučaj Fay Pelloie, jedne od najteže pogođenih pacijentica, čija priča simbolizira razmjere Eljamelove nekompetencije i sustavnog zataškavanja. Eljamel ju je operirao sedam puta.

Nakon višestrukih pogrešnih operacija, Fay je toliko teško oštećena da su joj liječnici rekli kako je paraliza neizbježna. Nekoć je bila potpuno aktivna i zdrava; danas može hodati samo kratke udaljenosti uz štap.

Nakon posljednje operacije ostala je, kako kaže, s četiri zatvorena područja u kralježnici, potpuno 'zatvorenim kanalom' i kompromitiranom leđnom moždinom.

Foto: Facebook/Fay Pelloie

Liječnici su joj rekli da je pitanje trenutka – ne mogućnosti – kada će nepovratno ostati paralizirana.

Fay je dosad šutjela, no sada javno govori jer je umorna od toga da Eljamel i oni koji su ga trebali nadzirati „prolaze nekažnjeno“. Njezina borba postala je jedno od središnjih lice kampanje za pravdu.

Izgubljeno povjerenje u sustav

Među istaknutim pacijentima su i Jules Rose i Pat Kelly, čiji su slučajevi potaknuli narudžbu internog izvješća škotske vlade. Rose pati od PTSP-a nakon što je Eljamel operirao pogrešan dio njenog tijela, dok Kelly više ne može napustiti svoj dom.

Rose je u škotskom parlamentu osobno uručila pismo ministrici javnog zdravstva. U pismu se navodi da ni NHS Tayside ni škotska vlada 'nisu sposobni ili voljni pružiti jasne odgovore', upozoravajući na mogućnost prikrivanja.

Uništavanje ključnih dokaza

Skandal je dodatno produbilo otkriće da je NHS Tayside uništio oko 40 fizičkih kopija operacijskih dnevnika – unatoč izričitoj zabrani istrage („ne uništavaj“). Ti dnevnici mogli su sadržavati ključne dokaze o Eljamelovim operacijama od 1995. do 2013., a odvjetnica Cherry opisala je taj čin kao „krajnji nemar ili moguće zlu namjeru“.

Mnogi pacijenti već dugo sumnjaju da su njihovi medicinski kartoni mijenjani ili nepotpuni.

Policijska istraga: Operation Stringent

Paralelno s javnom istragom, škotska policija vodi kriminalističku istragu „Operation Stringent“. Angažirani su specijalisti neurokirurzi kako bi pregledali sve Eljamelove operacije i procijenili postoje li elementi kaznenog djela. Procjenjuje se da će analiza medicinske dokumentacije koštati oko 300.000 eura.

Politički pritisak i zahtjevi za neovisnu istragu

Škotska konzervativna zastupnica Liz Smith istaknula je da postoji ozbiljan nedostatak odgovornosti i da je neovisna javna istraga ključna kako bi se utvrdilo kako je Eljamel godinama mogao nanosite štetu pacijentima bez nadzora.

Ministar zdravstva Humza Yousaf izjavio je da je NHS Tayside prihvatio nalaze revizije i da mora dati odgovore na preostala pitanja. Naglasio je da je potpuna transparentnost „najviši prioritet“.

Borba koja se nastavlja

Danas je u javnu istragu uključeno 138 pacijenata, iako se procjenjuje da je broj žrtava bliži 200. Za većinu njih pravda je još daleko, a povjerenje u sustav gotovo je nestalo.

Njihova borba više nije samo za kompenzaciju ili priznanje – već za istinu, odgovornost i jamstvo da se sličan medicinski horor više nikada neće ponoviti u Škotskoj. Priča Fay Pelloie i drugih postala je mračno upozorenje što se događa kada institucija štiti sebe, a ne pacijente koje bi trebala čuvati.