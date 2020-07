Među 300 stabala masline 'čuči' samoodrživa kućica od 42 kvadrata: Ovdje je duša u miru

Vilson Bratović na imanju nije htio uvesti internet niti napraviti bazen. U Raštanima Donjim kod Zadra napravio je kuću sa solarnim panelima za struju i toplu vodu, kišnicom i kompostom za gnojenje...

<p>Ovo mi je sve i ovo nema cijene! Duša mi je tu u miru, srce mi treperi, ja sam sretan čovjek! Jedino bih volio da me drugi kopiraju. Ne samo da neću biti zavidan, nego ću im još i pomoći, tako nam priča Vilson Bratović (42), vlasnik imanja Olive Garden Panjka u Raštanima Donjim kod Zadra.</p><p>Među 300 stabala maslina sam je sagradio samoodrživu kamenu kućicu od svega 42 kvadrata, sa solarnim panelima za struju i toplu vodu, kišnicom koju kroz kuću gura brodski hidrofor te kompostom za gnojenje velikog broja biljaka koje će jednog dana, obećava Vilson, tvoriti pravi mali arboretum dalmatinskog bilja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Lucija Gorički (26) uredila je dom po svom guštu</p><p>Četiri vrste maslina, ružmarin, kadulja, raskošna lavanda po kojoj lete leptirići i pčele, dalmatinski buhač koji pomaže u zaštiti maslina, danas rijetka oskoruša, dunje, kruške, bajami, pomidori, artičoke, tikvice i ostalo povrće, čuvarkuće, japanski bonsai javor, divlja loza prema kojoj zna kad ići u berbu maslina (čim pocrveni), aloa vera, sukulenti, muška murva, žižula, limun, menta, kale, katalpa.. To je svojim rukama zasadio vrijedni čovjek Vilson.</p><p>Monokultura ubija. Puno je bolje imati višekulturni nasad. Ne koristim baš ništa od kemije, kaže.</p><p>S maslinama je počeo prije 15 godina na polju koje su u obitelji držali bezvrijednim pa se ponudio da ga preuzme. </p><p>- Nakon toga napravili smo feštu i ja sam rekao prijateljima da ću napraviti kamenu kuću. Urnebesno su se smijali toj ideji, jer sam upravni pravnik po struci – kaže Vilson koji je pet godina plovio na putničkim brodovima diljem svijeta te radio u hotelima, restoranima i kafićima. Luksuznu robinzonsku kućicu iznajmljuje i zimi.</p><p>- Imam plinski protočni bojler za toplu vodu za hladnije dane kad nema toliko sunca, a u kući imam unutarnji kamin i pećicu tako da nije ledeno. Kameni zidovi debeli 50 centimetara ljeti štite od vrućina, ali i zimi od hladnoće. Stari ljudi gradili su upravo takve male kućice, ovisno o broju članova obitelji. Danas smo izgubili odnos s prirodom i tradicijom. Priče starih ljudi nisu bezvrijedne - govori.</p><p>Kod njega je sve od domaćih materijala - kamen iz benkovačkih kamenoloma, drvo iz Slavonije i namještaj iz kuće jedne starice koja ga je htjela baciti. </p><p>- Sad je obnovljen i s ponosom nosi svojih stotinjak godina starosti. Ono što nisam znao uraditi sam, poput željeza i vodovoda, radili su lokalni majstori. Kameni lavandin je težak bar 200 kilograma, nosilo ga je nas šest! Bravar mi je htio ugraditi moderan cilindar na vrata pa sam mu rekao: ‘Ne, ne!’ i donio starinske ključeve koje sam kupio na Benkovačkom sajmu. Umro je od smijeha – kaže pa nastavlja pokazivati sjenovitu kamenu terasu.</p><p>Tehnika je suhozidna uz malo cementa iznutra, da bolje drži, a da se ne vidi. </p><p>- U ovo sam utukao 35 tona kamena u ona dva i pol mjeseca najgore korone i napravio terasu. Stajala me svega pet tisuća kuna. Gradio sam je sam i to prilično brzo. Grede za pergolu su iz 70 godina stare kuće u Arbanasima. Kad je počela korona, supruga koja inače radi kao zubni tehničar, bila je kod kuće pa je ona kuhala ručak. Inače sam ja domaćica, ali njezina pomoć bila je prava sloboda za mene, jer sam mogao raditi bez prekidanja da odem kući kuhati ručak djeci – kaže otac dvojice sinova od 19 i 15 godina te djevojčice od 12.</p><p>Nije mu kaže, uvijek bilo jednostavno i ugodno raditi. Kuću je digao u godinu dana, ali bila je to kišna godina pa bi ga oblak koji bi se istresao potjerao u podrum, zatim bi zidao u blatu, a nakon toga opet u podrum zbog sljedećeg pljuska.</p><p>- Ali nisam odustajao, pod krovom je bila već 2010. godine. Mislim da treba razmišljati izvan glupe kutije, da je u tome stvar. Uvijek imam glavni plan, ali nije mi problem prilagođavati ove sporedne. Osim toga, kad nešto ne znam, saslušam druge, a samo ako znam mogu nešto reći. Recimo, ovdje neće doći nitko tko ne voli prirodu i životinje, a ja namjerno nemam Wi-Fi signala. Odavde ima tri kilometra do mora, za što mi treba doslovno pet minuta vožnje. Zato ne želim sagraditi bazen, nek se idu kupati u more! Bazeni su nezdravi zbog svih tih kemikalija unutra, a voda se u njima inače mijenja prerijetko da bi to bilo zdravo – priča Vilson. </p><p>Gosti mu dolaze uglavnom iz inozemstva, nakon što mu je kućica osvanula na YouTube kanalu Florb: Off The Grid: Stone Tiny House koja ima 275 tisuća pregleda. Tek od lani za robinzonsku kućicu počeli su se zanimati i domaći ljudi. Pitamo ga što će biti ove sezone.</p><p>- Budit ću se u njoj sa svojom ženicom u rana jutra uz pjev pica i tišinu koju možeš čuti! Uživat ću u tome što zečevi, zelembaći, blabori i fazanke s mladima dolaze piti u kamenicu koju sam napunio vodom za njih. A ne bude li turista, bit će maslina - kazuje sretan, mazeći već ojačale plodove tri talijanske i jedne domaće sorte maslina.