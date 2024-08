Među splitskim palmama je i jedna datulja koja daje plodove

Umjesto velikih stabala murvi ili duda koja su na splitskoj Rivi pružala hlad, arhitekti su odlučili redizajnirati je i posaditi palme. Kako je grad već te 1920. bio turističko odredište, plodovi koji su padali sa stabla duda imali su neugodan miris i smetali su pješacima, koji bi ih razgazili stvarajući nered. Palme bi dodatno pružile dojam mediteranskog odredišta, pa su prve sadnice naručili iz rasadnika na Visu i posadili ih 8. kolovoza te godine. Botaničari ističu kako su među prvima posadili jednu od dvije autohtone europske vrste palme, koje su danas rijetkost, a na cijeloj Rivi ukupno je 140 stabala. Među njima je i datulja, koja je prije nekoliko godina, zbog iznimno visokih temperatura, prvi put dala zrele plodove.

Osvojili su Mt. Blanc

Najviši planinski vrh Zapadne Europe, Mt. Blanc, nalazi se na 4810 metara nadmorske visine. Francuzi Jacques Balmat i dr. Michel-Gabriel Paccard prvi su se na njega popeli 1786. godine.

'Pljačka stoljeća'

Great Train Robbery - Five Appear in Cou

U spektakularnoj Velikoj pljački vlaka 8. kolovoza 1963. grupa kriminalaca upala je u poštanski vlak između Glasgowa i Londona i opljačkala 2,6 milijuna funti. Svih 15 pljačkaša uhićeno je sljedeće godine i osuđeno na od 25 do 30 godina zatvora. Jedan od glavnih aktera, Ronnie Biggs, pobjegao je iz zatvora i s plijenom otputovao u Brazil, gdje je živio do 2001., kad se sam predao.

