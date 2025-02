Meni je 27, a mužu 59, roditelji su mi nudili stan ako ga ostavim

Gabbie (27) i Anthony (59) upoznali su se prije četiri godine, kada je ona imala 23, a on 55. Unatoč velikoj razlici u godinama, to ih nije obeshrabrilo – sada su u braku i tvrde da je njihov odnos potpuno jednak kao i svaki drugi.

No Gabbie priznaje da je trebalo vremena da njezina obitelj to prihvati.

- Njezini roditelji bili su jako protiv naše veze. Čak su joj ponudili da joj kupe stan ako me ostavi. To je bio jedan od načina na koji su je pokušali nagovoriti da me napusti - otkrio je Anthony na društvenim mrežama.

No nisu popustili pod pritiskom – zaručili su se nakon dvije godine veze, a prošle godine su se vjenčali.

Iako njezini roditelji sada "toleriraju" brak, i dalje smatraju da bi bilo bolje da je izabrala nekoga mlađeg.

Odgovorili na kritike – i optužbe da je sponzoruša

Jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja u vezama s velikom razlikom u godinama jest planiraju li djecu. Gabbie i Anthony su jasni – ne žele ih, a Anthony je dodao: "Već imam odraslu djecu, to mi je dovoljno."

@anthonyandgabs I originally recorded this to share why you should consider taking the train from Prague to Berlin. It's only about 4 hours and around $80 per person. The ride was smooth, with beautiful views along the way. But as I watched the clips, I couldn't help but notice how Anthony looks at me. Ladies, find yourself a man who always puts you first and looks at you like it's the first time, every time. #loveislove

Kako je on puno imućniji od nje, neki su optužili Gabbie da je s njim zbog novca, ali par to oštro odbacuje. Anthony čak tvrdi da on više troši nego ona, dok Gabbie preferira kupovati rabljene stvari.

Njihova priča postala je viralna nakon što su objavili video na svom TikTok profilu @anthonyandgabs, koji je prikupio preko 300.000 pregleda.

Podijeljene reakcije – od osuda do potpore

Komentari su bili oštri, a mnogi su ih prozvali zbog razlike u godinama.

"Odvratna veza. Oboje imate problema," napisao je jedan korisnik. "Tužno i odbojno," dodao je drugi. "Fuj," napisao je treći.

No, bilo je i onih koji su ih podržali.

"Ovo je tako slatko, osjeća se iskrena ljubav," napisao je jedan komentator. "Ljudi su tako zlobni... Želim vam sreću zauvijek," dodao je drugi. "Dokazali ste da godine nisu važne u ljubavi. Savršeni ste jedno za drugo!" zaključio je treći, piše The Sun.

Što vi mislite – je li ljubav zaista bez granica ili je razlika u godinama ipak prevelika prepreka?