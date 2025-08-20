Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Messner se bez kisika popeo na najviši vrh svijeta, sasvim sam

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Messner se bez kisika popeo na najviši vrh svijeta, sasvim sam
Foto: profimedia

Na posljednjem odmorištu spustila se magla i polako je počeo padati snijeg. Reinhold Messner se odjednom uplašio da će izgubiti orijentaciju, ali spasili su ga njegovi vlastiti tragovi u snijegu

Alpinisti su dugo nakon osvajanja Mt. Everesta vodili debate o potrebi korištenja dodatnog kisika na visinama iznad 8000 metara. Reinhold Messner i Peter Habeler dokazali su da nije potreban jer su se 1978. godine zajedno popeli na vrh, a Messner se 20. kolovoza 1980. popeo sam. Na posljednjem odmorištu na 8220 metara visine vremenske prilike su se promijenile. Spustila se magla i polako je počeo padati snijeg te se odjednom uplašio da će izgubiti orijentaciju. Da kod spuštanja nije uspio pronaći svoj trag u svježem snijegu, bio bi izgubljen, pa je ubrzao tempo. No ipak, popodne tog dana, trećeg dana uspona, Messner je stigao do najviše točke na 8850 metara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025