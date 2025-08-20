Messner se bez kisika popeo na najviši vrh svijeta, sasvim sam

Alpinisti su dugo nakon osvajanja Mt. Everesta vodili debate o potrebi korištenja dodatnog kisika na visinama iznad 8000 metara. Reinhold Messner i Peter Habeler dokazali su da nije potreban jer su se 1978. godine zajedno popeli na vrh, a Messner se 20. kolovoza 1980. popeo sam. Na posljednjem odmorištu na 8220 metara visine vremenske prilike su se promijenile. Spustila se magla i polako je počeo padati snijeg te se odjednom uplašio da će izgubiti orijentaciju. Da kod spuštanja nije uspio pronaći svoj trag u svježem snijegu, bio bi izgubljen, pa je ubrzao tempo. No ipak, popodne tog dana, trećeg dana uspona, Messner je stigao do najviše točke na 8850 metara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+