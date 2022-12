Metallica odsvirala najhladniji, ali i najtiši koncert na Antarktici

Pjevač grupe Metallica, James Hetfield, otvorio je koncert riječima: "Jeste li spremni ući u povijest? Mi jesmo!". Legendarna američka grupa je 8. prosinca 2013. održala svoj prvi koncert na Antarktici i time postala prva glazbena grupa koja je održala koncert na svih sedam kontinenata. Tako su postavili Guinnessov svjetski rekord - čineći to sve u istoj kalendarskoj godini. Na koncertu na Antarktici koji je trajao sat vremena, prikladno nazvanom "Freeze 'Em All", Metallica je izvela deset pjesama, uključujući i hitove kao što su "Nothing Else Matters", "Master of Puppets", "Seek & Destroy" i "One".