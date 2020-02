Mi smo se rastali - a on danas čeka dijete s mojom frendicom

- Moj bivši suprug zove me u tri sata poslije podne, prva pomisao mi je da se nešto loše dogodilo.'Htio sam da tu vijest čuješ prvo od mene. Kelly je trudna', rekao je.Prestala sam disati, nešto me stislo u grlu, spriječivši mogućnost da bilo kako reagiram - napisala je za portal HuffPost, rubriku ispovijesti, Laura Cathcart Robbins,

Tako je samo slušala kako njen bivši suprug nastavlja priču o tome kako su on i njegova nova supruga Kelly vijest upravo podijelili sa dječacima koje ima iz braka s njom i kako ne planiraju širiti vijesti dalje, jer je Kellyna trudnoća još u ranoj fazi.

- On i njegova nova supruga su u gradiću Kona, na Havajima, gdje je prije 20 godina mene zaprosio. Tamo su s našom djecom, mojim i njegovim sinovima. Odgodili su putovanje do 26. prosinca, kako bih ja mola provesti Božić s djecom, a onda otputovali s njima na desetak dana, piše Laura. Dodaje kako je imala osjećaj da njen bivši suprug i njegova nova žena prolaze kroz postupak in vitro oplodnje, jer su joj dječaci pričali da Kelly ide liječniku i subotom prije podne, zbog nečeg hitnog, na neku terapiju.

Što drugo može nedavno vjenčane ljude natjerati da subotom poslije podne idu k liječniku? I to češće tijekom dva mjeseca? Zubni implantati? Kolonoskopija? - pitala se Laura. Onda je shvatila da je logično da Kelly želi imati vlastitu djecu.

- Na koncu, ona je 12 godina mlađa od mene. A ima smisla i to da on s njom želi djecu. Vidjela sam način na koji je gleda - to je bio način na koji je nekad gledao mene, piše Laura.

U stvarnost ju je tijekom razgovora s bivšim vratio zvuk air conditiona, i tek je nakon toga postala svjesna da on očekuje nekakav odgovor. No, jedino o čemu je stigla misliti bilo je kako će Kellyna trudnoća utjecati na njenu ionako krhku i često čudnu vezu s njima dvoma.

- Htjela sam samo spustiti slušalicu i praviti se da je pukla veza, no osjetila sam da njegovo očekivanje raste sa svakom sekundom moje šutnje. Tišina između nas dvoje bila je ironično glasna. Pomislila sam 'Revi nešto, Laura!'. I htjela sam, ali nisam se mogla prisjetiti niti standardnih odgovora koji se daju u takvoj situaciji. Namučila sam se da izvučem iz sebe makar malo pristojnosti i kažem 'Čestitam'. Napokon. Iako brinem jer je vjerojatno zvučalo neiskreno - piše Laura.

Stvar je u tome da sam se, iako sam shvatila da idu na umjetnu oplodnju, nadala da to neće biti uspješno. To nisam nikome rekla do sada, ali istina je. Nisam htjela da dobiju dijete, zato što će to značiti da imaju svoju vlastitu obitelj, odvojeno od mene. Još od našeg razvoda prije pet godina, ponekad sam se osjećala kao da su moja djeca na 'posudbi' kod njih, kao nešto što treba upotpuniti fotografije s ljetovanja koje šalju.

Ali, s djetetom, imat će svoju zakonitu obitelj. Obitelj iz koje bih ja mogla biti potpuno isključena. Obitelj koju bi i moja djeca mogla više voljeti. Egzistencijalno, ta ideja stvorila je napad panike u mojim crijevima. Ako ja više nisam njegova supruga, a nisam ni jedina majka njegove djece, tko sam onda? - pita se Laura.

Srce mi se stislo kad sam poklopila slušalicu. Rane od našeg razvoda još su svježe, kad krene razgovor o njoj. Kelly je osoba koju poznajem više od 20 godina.Bila je gošća na našem vjenčanju prije 18 godina. U njenoj video poruci za naše vjenčanje, kroz salve smijeha poručuje da joj se naš odnos čini vrijednim divljenja te da i sebi želi baš ono što nas dvoje imamo. Oko godinu dana nakon što smo se on i ja razveli, htjela sam pokazivati taj video svima oko sebe i govoriti 'gledajte s čim ja imam posla'.

No, ne želim više zlostavljati nikoga, počinjem se osjećati kao netko tko na jeftin način traži suosjećanje, Većinu vremena, zapravo, želim zaboraviti da su njih dvoje uopće u braku. No, ova vijest taj zaborav onemogućava - piše Laura.

Sljedeće jutro imala je neodoljivu želju nazvati sinove da vidi kako su njih dvojica. Možda mrze pomisao na to da će imati brata ili sestru, možda strahuju što će se dogoditi s našom obitelji ako njihov tata i Kelly budu imali vlastito dijete. Zato je nazvala starijeg sina. Pročistila je grlo, suzdržavajući se da mu postavi ključno pitanje, no on je odmah započeo: 'Tata i Kelly su jutros otišli i još se nisu vratili'.

Balon u njenim grudima stvorio se začas i skoro izletio kao para na uši. Kako neodgovorno! Kako mogu ostaviti same jednog desetogodišnjaka koji bi trebao brinuti o osmogodišnjaku?! Zamislila je bivšeg supruga i Kelly kako negdje veselo bicikliraju na turi po vulkanskim stazama ili doručkuju na palubi broda, gledajući izlazak sunca.

- Mislim da su otišli u bolnicu - kazao je dječak.

Udahnula je zrak. Počeo joj se grčiti želudac kad joj je sin rekao da misli da su otišli zbog nečega 's bebom'. Odmah je nazvala broj bivšeg supruga, koji sada zove samo u hitnim slučajevima. Poznati glas natjerao joj je krv u uši i crvenilo u obraze. Pričekala je dok je on Kelly objasnio da ona zove i odmakao se. Zamišljala je njega, s rukom na mobitelu da priguši zvuk glasa i nju kako leži u bolničkoj spavaćici na papirom prekrivenom ginekološkom stolu, čekajući pregled.

- Ima grčeve. Počelo je sinoć - rekao je Laurin bivši suprug. Čula je samu sebe kako ga ispituje o detaljima, prisjećajući se pitanja koja bi u sličnoj situaciji vjerojatno postavio i njen otac, liječnik.

- Ne, nema krvarenja. Liječnik kaže da bi mogla biti u pitanju upala mjehura ili nešto slično - kazao je. Glas mu je zvučao tako beznadno, no Laura se uspjela smiriti. Opustila se i oči su joj se napunile toplim suzama. Prebacila se u situaciju kada je dječacima pričala priče za laku noć.

- Sjećaš li se kad sam ja prvi puta bila trudna? I ja sam imala nešto slično, bila je infekcija mjehura. To je često u ranoj fazi trudnoće. Sigurno je to. Neće štetiti djetetu, potpuno je bezopasno i izlječivo - izgovorila je. On je malo poklopio slušalicu i okrenuo se Kelly, prepričavši joj što je rekla, kako bi ju utješio.

- Stvarno? Pitaj ju koliko je infekcija trajala - čula je tihi glas s druge strane.

- Ne dugo - rekla je glasno, tako da ju i ona može čuti, ako ju je slučajno stavio na zvučnik. Dodala je: 'Reci joj da se ne mora zabrinjavati' i osjetila da su joj niz obraze krenule suze.

- Kelly, rekla ti je da ne brineš, da će sve biti u redu - ponovio je njen bivši suprug svojoj novoj supruzi.

- Eto, odjednom sam shvatila što stvarno osjećam prema tome da će on i Kelly dobiti dijete - nastavlja Laura. Mislila sam da želim da njihov pokušaj da osnuju obitelj ne uspije. Mislila sam da želim osjećaj samozatajne superiornosti koji sam imala kad bih pomislila da sam ja jedina osoba koja će ikada roditi njegovo dijete.

Željela sam da njihovo dijete bude u redu.A to razumijevanje otvorilo je još jednu spoznaju, koja me iznenadila: Nije mi više bilo važno što će biti sa mnom ako moj bivši suprug i Kelly budu imali vlastitu obitelj. I prije nego se rodilo, to dijete koje oni čekaju, odagnalo je moj egocentrični strah od toga i zamijenilo ga nečim puno korisnijim za moje zdravlje - opraštanjem.

