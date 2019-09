Bivši suprug koštao ju karijere: Zlostavljao me i psihički slomio

Američka pjevačica i glumica Mandy Moore (35) svoj posljednji singl 'I Could Break Your Heart Any Day of the Week' objavila je prije deset godina, a sada se ponovno odlučila vratiti na glazbenu scenu.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Sinoć se pojavila pred kolegama i zablistala u haljini u kombinaciji ružičaste i crvene boje na 71. Emmyju, najvažnijoj nagradi kada je u pitanju televizijski sadržaj. No u gotovo identičnoj haljini pojavila se i glumica Susan Kelechi Watson (37).

Moore je na crvenom tepihu pozirala u haljini Brandona Maxwella, a Susan u Badgley Mischka haljini. Obje kreacije imaju otvorena ramena i naglašeni rukavi ružičaste boje, a djevojke su bez problema uz smijeh i zajedno pozirale na crvenom tepihu. Moore je sad objasnila zašto se nakon toliko godina ipak odlučila na povratak na scenu.

Foto: Instagram

- Ideja vraćanja glazbi nakon toliko dugo vremena i osobna promjena neko su me vrijeme plašile, no tada sam shvatila da sam ja jedina osoba koja može poduzeti taj korak. Sve je moralo ponovno krenuti od mene same - izjavila je pjevačica koja je na ideju povratka glazbi došla nakon što ju bivši suprug Ryan Adams (44) psihički slomio.

- Bila je to nezdrava dinamika. Živjela sam za njega i nisam se osjećala svojom. Često mi se činilo kao da se utapam u tom odnosu koji je bio neodrživ. Bila sam usamljena i tužna - izjavila je intervjuu za The Rolling Stones početkom ove godine. Pritom je otkrila kako se cijelo vrijeme osjećala da se utapa te je bila izrazito usamljena i tužna.

Foto: Instagram

Za Times je priznala kako ju je Ryan psihički zlostavljao te manipulirao njezinom karijerom i spoticao u suradnji s drugim glazbenicima.

- Njegovo kontrolirajuće ponašanje sprječavalo me da ostvarim neke kontakte u glazbenoj industriji - izjavila je. Mandy i Ryan bili su u braku sedam godina, od 2009. do 2016. godine, a ona je danas u sretnom braku s pjevačem Taylorom Goldsmithom (34), u kojem je pronašla veliku utjehu.